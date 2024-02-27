البنتاغون يعلق على وفاة طيار أحرق نفسه أمام سفارة إسرائيل في واشنطن

علقت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، الإثنين، على وفاة طيار في القوات الجوية، متأثراً بإصابة بليغة، نتجت عن إحراق نفسه، أمام سفارة إسرائيل في العاصمة واشنطن.

ووصف الميجر جنرال باتريك رايدر المتحدث باسم الوزارة، وفاة الطيار بأنها "حادث مأساوي".

وقال رايدر إن "وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن يتابع الوضع".

وأضرم الجندي النار بنفسه، في احتجاج على ما يبدو على الحرب الإسرائيلية على غزة، حيث صرخ قائلاً: "لن أكون جزءاً من الإبادة الجماعية، تحيا فلسطين حرة".