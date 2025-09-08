الكشف عن لقاء قريب بين عراقجي وغروسي في القاهرة

كشف موقع إيراني أن وزير الخارجية عباس عراقجي، سيلتقي الأسبوع الجاري، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، في العاصمة المصرية القاهرة.

وذكر موقع "إيران‌ نوانس" التابع لوزارة الخارجية الإيرانية، مساء اليوم الاثنين، أن اللقاء يهدف إلى إتمام الاتفاق الجديد للتعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

أخبار ذات علاقة عراقجي: إيران مستعدة لاتفاق يتضمن قيودا على التخصيب مقابل رفع العقوبات

ورجح الموقع أن يُشكل اجتماع القاهرة خطوة أخيرة، بعد أسابيع من المفاوضات المكثفة، للتوصل إلى تفاهم جديد بشأن أنشطة الوكالة الدولية للطاقة الذرية داخل إيران.

وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، قد قال ردًا على سؤال بشأن زيارة عراقجي المرتقبة إلى مصر، إن "وزير الخارجية سيزور تونس قريباً ومن الممكن أن يزور عدداً من الدول الأخرى"، مضيفًا أن "جولات عراقجي في المنطقة تأتي في إطار تعزيز العلاقات الإقليمية".

وكانت الخارجية الإيرانية قد أعلنت أن الوزير عراقجي أجرى اتصالًا هاتفيًا مع نظيره المصري بدر عبد العاطي، جرى خلاله بحث آخر التطورات الإقليمية والدولية.

وتناول الجانبان الأوضاع في قطاع غزة واستمرار الإبادة الجماعية، التي ترتكبها إسرائيل، بما في ذلك القتل والتهجير القسري للسكان، مؤكدين ضرورة تحرك دول المنطقة والمجتمع الدولي لوقف هذه الجرائم، ومحاسبة ومعاقبة المسؤولين عنها.

أخبار ذات علاقة غروسي: الوقت ينفد في المحادثات مع إيران حول عمليات التفتيش

وناقش الوزيران الملف النووي الإيراني، وشددًا على أهمية احترام حقوق جميع الدول الأعضاء في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في الاستخدام السلمي للطاقة النووية.

وأكد الطرفان أن مجلس الأمن الدولي والوكالة الدولية للطاقة الذرية يتحملان مسؤولية واضحة في دفع المسار الدبلوماسي ومنع تعقيد الملف النووي الإيراني بشكل أكبر.