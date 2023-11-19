بايدن: على السلطة الفلسطينية أن تحكم غزة بعد نهاية الحرب

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، السبت، إن السلطة الفلسطينية يجب أن تحكم في نهاية المطاف قطاع غزة والضفة الغربية بعد الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.

وأضاف في مقال رأي نشرته صحيفة واشنطن بوست أن الولايات المتحدة مستعدة لإصدار حظر للتأشيرات على "المتطرفين" الذين يهاجمون المدنيين بالضفة الغربية.

وأعلنت حكومة حركة حماس، السبت، أن 12300 شخص قتلوا في القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر.

ومن بين القتلى الذين تم إحصاؤهم إلى الآن أكثر من خمسة آلاف طفل و3300 امرأة، بحسب الحكومة. كذلك، أسفر القصف عن إصابة نحو ثلاثين ألف شخص.