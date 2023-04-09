"تبعية" أوروبا ومنطق "الكتل" في قضية تايوان تثير الغضب الفرنسي

ودعا أوروبا إلى "الاستيقاظ"، مضيفًا "أولويتنا ألا نتكيف مع أجندة الآخرين في مختلف مناطق العالم".

وتابع: "لماذا علينا اتباع الإيقاع الذي يختاره الآخرون؟ في مرحلة ما، علينا أن نطرح على أنفسنا سؤال: أين تكمن مصلحتنا؟ (...) علمًا أننا لا نريد الدخول في منطق الكتلة مقابل الكتلة".

وتطرق ماكرون، الجمعة، مع نظيره الصيني شي جين بينغ إلى الوضع في تايوان.

وتعتبر بكين تايوان، البالغ عدد سكانها 23 مليون نسمة، جزءًا لا يتجزأ من أراضي الصين، ولم تتمكن بعد من إعادة توحيدها مع بقية أراضيها منذ نهاية الحرب الأهلية الصينيّة عام 1949.

وبدأت مناورات بكين بعد اجتماع الأربعاء الماضي في كاليفورنيا بين الرئيسة التايوانية ورئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي، وعدت بكين بالرد عليه بإجراءات "حازمة وقوية".

وأفاد الإليزيه أن الاجتماع الجمعة بين ماكرون وشي كان "مكثفًا وصريحًا"، ناقلًا اهتمام ماكرون الشديد بـ"تراكم التوترات في المنطقة".

وفي مقابلته مع صحيفة "ليزيكو"، دعا إلى أن يكون "الاستقلال الاستراتيجي" هو "معركة أوروبا"، محذرًا من أن "تسارع الاحتكار الثنائي" الصيني الأمريكي قد يؤدي إلى خسارة "الوقت والوسائل لتمويل" هذا "الاستقلال الاستراتيجي".