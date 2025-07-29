وزير: ترامب سيحسم أمر الاتفاقيات التجارية بحلول أول أغسطس

قال وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك اليوم الثلاثاء إن الرئيس دونالد ترامب سيتخذ قراراته بشأن الاتفاقيات التجارية هذا الأسبوع حتى مع استمرار مفاوضات منفصلة مع الصين والاتحاد الأوروبي، وذلك قبل الموعد النهائي الذي فرضه ترامب في الأول من أغسطس/ آب.

وقال لوتنيك في مقابلة مع شبكة (سي.إن.بي.سي): "سننجز الأمور بحلول يوم الجمعة".

ولا يزال مسؤولون أمريكيون ونظراؤهم من الاتحاد الأوروبي يناقشون الرسوم على الصلب والألومنيوم بالإضافة إلى لوائح الخدمات الرقمية بعد الإعلان عن التوصل إلى اتفاقية إطارية يوم الأحد، مشيرا أيضا إلى استمرار المحادثات مع الصين.

وأضاف في المقابلة: "لكن بالنسبة لبقية العالم، سنقوم بإنجاز الأمور بحلول يوم الجمعة".