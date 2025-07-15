روسيا تتساءل عن دوافع "مهلة الـ50 يوما"

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن موسكو تسعى لمعرفة الدافع وراء تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضرورة موافقة روسيا على اتفاق سلام في أوكرانيا خلال مهلة قدرها 50 يوما.

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وبحسب "رويترز"، أشار لافروف، خلال مؤتمر صحفي على هامش الاجتماع الخامس والعشرين لوزراء خارجية منظمة شنغهاي للتعاون في مدينة تيانجين الصينية، إلى أنه ليس لديه أدنى شك في أن روسيا قادرة على مواجهة أي عقوبات جديدة.

وكان ترامب منح روسيا مهلة مدتها 50 يوما لإنهاء العمليات العسكرية في أوكرانيا، ملوحا بفرض عقوبات اقتصادية قاسية تشمل رسوما جمركية بنسبة 100% على الواردات الروسية إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق سلام بحلول نهاية المهلة.

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وقال الكرملين، اليوم الثلاثاء، إن أحدث تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بما في ذلك التهديد بفرض عقوبات على مشتري الصادرات الروسية، "خطيرة ويتعين تحليلها".

وذكر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيعلق على مقترحات ترامب إذا رأى ضرورة لذلك.

ومن جهته، قال سيرجي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، اليوم الثلاثاء، إن موسكو مستعدة للتفاوض، لكنه قال إن موسكو ترفض "الإنذارات النهائية".