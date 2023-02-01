الصومال تستضيف قمة إقليمية لمناقشة المعركة ضد "حركة الشباب"
استضاف الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، الأربعاء، قمة لقادة عدة دول مجاورة لمناقشة الحرب ضد "حركة الشباب"، فيما يتصاعد هجوم واسع النطاق ضد هذه الجماعة المسلحة المتطرفة.
وأوضحت الرئاسة الصومالية أن قادة من "ثلاث دول شقيقة" يشاركون في اجتماع مقديشو، بينما نشرت صور لوصول رئيسي كينيا وليام روتو وجيبوتي إسماعيل عمر غيله ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد.
ومن المقرر أن يناقشوا العملية العسكرية المنسّقة ضد الحركة المرتبطة بتنظيم "القاعدة" الإرهابي، والتي تخوض تمرّدًا في الدولة الواقعة في القرن الأفريقي منذ أكثر من 15 عامًا.
وجرى تعزيز الأمن في المدينة، حيث فرضت قيود على الحركة بينما انتشرت الدوريات العسكرية وعُلّقت جميع الرحلات الجوية التجارية.
وقال عضو وكالة الأمن القومي عبد الله حسن: "أُغلقت الطرق والشوارع الرئيسية في المدينة اليوم ولا يسمح بأي حركة للمدنيين".
وأعلن محمود بعد توليه السلطة في أيار/مايو العام الماضي "حربًا شاملة" ضد المسلحين، داعيًا الصوماليين للمشاركة في القضاء على عناصر الحركة المتطرفة.
واستعاد الجيش ومجموعات محلية في الأشهر الأخيرة مناطق من قبضة عناصر الحركة المتطرفة في إطار عملية مدعومة بضربات جوية أمريكية وقوة تابعة للاتحاد الأفريقي.
لكن المسلحين الذين أجبرتهم قوات الاتحاد الأفريقي على الخروج من العاصمة عام 2011، نفذوا هجمات دموية متكررة.
ويأتي الاجتماع بعد يوم على عقد وزراء الدفاع والأمن من البلدان الأربعة اجتماعًا في مقديشو للتحضير للقمة.
وقالت الحكومة الصومالية، يوم الثلاثاء: "يتوقع أن يقود هذا التعاون إلى تحرير سريع للبلاد من الخوارج عن القانون الذين تم تسديد ضربات موجعة لهم في ساحة المعركة خلال الأسابيع القليلة الماضية"، مستخدمة العبارة المعتادة لها لدى الإشارة إلى عناصر "حركة الشباب".
ورغم إجبارها على مغادرة مقديشو وغيرها من المراكز الحضرية الرئيسية، ما زالت حركة الشباب تتمركز في الأرياف التي تشن منها هجمات سواء في الصومال أو في بلدان مجاورة.
وفي هجوم لحركة الشباب يعد الأكثر دموية منذ بدء العملية العام الماضي، قتل 121 شخصًا في انفجار سيارتين مفخختين في وزارة التعليم بالعاصمة مقديشو في تشرين الأول/أكتوبر.
كما تنشط المجموعة عبر الحدود في كينيا.
وتشارك في قوة الاتحاد الأفريقي كل من أوغندا وبوروندي وجيبوتي وإثيوبيا وكينيا وتنشر جنودها في جنوب ووسط الصومال.
وتهدف إلى خفض عدد جنودها تدريجيا حتى إنهاء مهمتهم بحلول أواخر 2024 لتتولى قوات الجيش والشرطة الصومالية الأمن بحلول ذلك الموعد.