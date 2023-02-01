الصومال تستضيف قمة إقليمية لمناقشة المعركة ضد "حركة الشباب"

استضاف الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، الأربعاء، قمة لقادة عدة دول مجاورة لمناقشة الحرب ضد "حركة الشباب"، فيما يتصاعد هجوم واسع النطاق ضد هذه الجماعة المسلحة المتطرفة.

وأوضحت الرئاسة الصومالية أن قادة من "ثلاث دول شقيقة" يشاركون في اجتماع مقديشو، بينما نشرت صور لوصول رئيسي كينيا وليام روتو وجيبوتي إسماعيل عمر غيله ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد.

ومن المقرر أن يناقشوا العملية العسكرية المنسّقة ضد الحركة المرتبطة بتنظيم "القاعدة" الإرهابي، والتي تخوض تمرّدًا في الدولة الواقعة في القرن الأفريقي منذ أكثر من 15 عامًا.