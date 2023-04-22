بريطانيا: نعكف على "تخطيط محكم" بخصوص السودان

أعلنت الحكومة البريطانية، في وقت متأخر من مساء الجمعة، أن وزارة الدفاع تعكف على وضع "تخطيط محكم" فيما يتعلق بالصراع الدائر حاليا في السودان.

ويأتي ذلك بالتزامن مع تقرير نشرته قناة سكاي نيوز يفيد بأن بريطانيا تضع قوات وطائرات في وضع استعداد بقاعدة عسكرية في الخارج في حالة الحاجة إليها لإجلاء موظفي السفارة والرعايا البريطانيين.