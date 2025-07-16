تركيا.. حكم بالسجن بحق عمدة إسطنبول إمام أوغلو

قضت محكمة في تركيا بالسجن لمدة عام و8 شهور بحق عمدة إسطنبول المعزول أكرم إمام أوغلو، لإهانته مسؤولا حكوميا وتهديده.

وبحسب التقارير التي أوردتها وكالة الأنباء التركية "ديميرورين" وشبكة "تي آر تي" التركية، برأت المحكمة ساحة إمام أوغلو من تهمة منفصلة، التعرض لأحد ممثلي الادعاء.

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وعادة لا تؤدي تلك المدد من الأحكام إلى السجن بموجب القانون التركي.

والحكم غير نهائي، وسيظل إمام أوغلو محتجزا على ذمة اتهامات أخرى.

وأفادت وكالة "بلومبرغ" للأنباء اليوم الأربعاء، بأن القضية التي أقامها مكتب المدعي العام بإسطنبول في شهر يناير/كانون الثاني الماضي، تتهم إمام أوغلو بتهديد المدعي العام الأعلى للمدينة، وتطالب بسجنه لمدة 7 أعوام، بالإضافة إلى منعه من الترشح لمنصب سياسي.

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ومنذ اعتقال إمام أوغلو في 19 مارس/آذار، تعرضت رموز المعارضة لضغط متزايد فيما جرى عزل أو احتجاز العشرات من رؤساء البلديات المنتسبين لـ حزب الشعب الجمهوري الذي ينتمي له إمام أوغلو.