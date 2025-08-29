طهران: ملتزمون بالدبلوماسية لكن "لن نتفاوض تحت التهديد"

أعلنت طهران أنها ملتزمة بالدبلوماسية لكنها "لن تتفاوض تحت التهديد أو الإكراه"، وجددت إدانتها و"رفضها القاطع" للإخطار غير القانوني الصادر عن الترويكا الأروبية بشأن إعادة تفعيل العقوبات.

ووصف المندوب الإيراني في الأمم المتحدة سعيد إيرواني خطوة الترويكا بأنها محاولة غير قانونية لإعادة العمل بقرارات منتهية، قائلاً إنها تنتهك القرار 2231، وتتجاهل آلية فض النزاعات في خطة العمل الشاملة المشتركة.

وأشار المندوب الإيراني إلى أن الترويكا الأوروبية طرحت خطة تمديد "مليئة بشروط غير واقعية".