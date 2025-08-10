محذراً من "مقامرة خطيرة".. الحرس الثوري الإيراني يهاجم أذربيجان وأرمينيا

في تصريح شديد اللهجة، حذّر مساعد القائد العام للحرس الثوري الإيراني للشؤون السياسية، العميد يدالله جواني، من تداعيات ما وصفه بـ"المقامرة السياسية الخطيرة" والمتمثلة في تقديره بموافقة كل من الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، على توسيع نفوذ الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو) في منطقة القوقاز.

وقال جواني إن "علييف وباشينيان لو فكَّرا مليًّا في العواقب الكارثية لجلب واشنطن والناتو إلى حدود المنطقة، لَما انخدعا بمقامرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".

أخبار ذات علاقة نتنياهو يهنئ ترامب بالتوصل إلى سلام بين أذربيجان وأرمينيا

وأضاف: "هما يرتكبان الخطأ ذاته الذي ارتكبه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، والذي قاد بلاده إلى مواجهة مباشرة مع روسيا وما تبعها من دمار واسع".

وأشار المسؤول الإيراني إلى أن التطورات الأخيرة، ولا سيما مشروع إنشاء ممر "زَنغزور" الذي يربط أذربيجان بجمهورية نخجوان ذاتية الحكم عبر الأراضي الأرمينية والملاصق للحدود الإيرانية، تمثل "تهديدًا إستراتيجيًّا" لطهران وموسكو على حد سواء.

وأكد جواني أن إيران وروسيا "لن تقِفا مكتوفتي الأيدي أمام هذا المخطط"، معتبرًا أن المشروع لا يهدف فقط إلى إعادة رسم خرائط النقل والتجارة، بل يمثل مدخلًا لإيجاد موطئ قدم عسكري للناتو في خاصرة إيران وروسيا الجنوبية.

وتصاعدت حدة التوتر مؤخرًا في جنوب القوقاز على خلفية التحركات الأذربيجانية والأرمنية المدعومة من الغرب، وسط تحذيرات إيرانية متكررة من المساس بحدودها أو تغيير المعادلات الجيوسياسية في المنطقة دون موافقتها.

وفي أول رد رسمي على توقيع اتفاق سلام بين أذربيجان وأرمينيا في البيت الأبيض، والذي تضمن منح الولايات المتحدة حق السيطرة على "زَنغِزور" لمدة 99 عامًا، أكد علي باقري كني، رئيس المجلس الإستراتيجي بوزارة الخارجية الإيرانية، أن طهران "لن تتجاوز بسهولة" هذا الملف الحساس.

أخبار ذات علاقة إيران تكشف موقفها من الاتفاق بين أرمينيا وأذربيجان

وقال باقري كني في مقابلة مع هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، إن روسيا اتخذت "موقفًا جدّيًا" حيال هذه التطورات، مضيفًا أن "سائر دول المنطقة كذلك لن تمر مرور الكرام على هذه الخطوة".

ويُعد زَنغِزور ممرًّا إستراتيجيًّا، ولطالما كان موضع نزاع بين أذربيجان وأرمينيا لعقود، إذ يربط أذربيجان بجمهورية نخجوان ذاتية الحكم عبر الأراضي الأرمينية. وبموجب الاتفاق الجديد، حصلت واشنطن على حق استخدام وإدارة هذا الممر لمدة 99 عامًا، في خطوة تراها طهران تهديدًا مباشرًا لمصالحها الإقليمية وأمنها الحدودي.