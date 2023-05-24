بوليفيا تطلب من البابا تسلم ملفات الاعتداءات الجنسية في البلاد

طلبت بوليفيا، في رسالة إلى البابا فرنسيس، تسليمها جميع الملفات المتعلقة بقضايا الاعتداء الجنسي التي ارتكبها قساوسة في البلاد، بعد تقارير صحافية عن عشرات الاعتداءات، وفق ما أعلنته الرئاسة.

يأتي هذا الطلب بعد تقارير صحافية عن القس الإسباني الراحل ألفونسو بيدراخاس، الذي كشفت مذكراته أنه استغل أكثر من 80 قاصرًا في بوليفيا التي انتقل اليها مطلع السبعينيات.

وكتب الرئيس البوليفي جان آرس في رسالة وجهها، الإثنين، إلى البابا فرنسيس وعرضها خلال مؤتمر صحافي: "أطلب أن يتمكن القضاء البوليفي من الوصول إلى جميع الملفات والسجلات والمعلومات المتعلقة بهذه المزاعم والوقائع المتعلقة بالاعتداءات الجنسية التي ارتكبها قساوسة ورجال دين كاثوليك على الأراضي البوليفية".