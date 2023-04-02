إسرائيل.. قرار حكومي لصالح إنشاء "قوات بن غفير" رغم المعارضة الواسعة
صادقت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، على اقتطاع مالي من موازنات جميع الوزارات، لغرض تمويل إنشاء قوات "الحرس الوطني" تحت قيادة وزير الأمن القومي إيمتار بن غفير.
ويتضمن القرار، اقتطاع نسبة 1.5% من موازنات جميع الوزارات، لتمويل إضافة نحو مليار شيكل (350 مليون دولار) إلى موازنة وزارة الأمن القومي، بهدف إنشاء قوات الحرس الوطني، وفقًا لما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.
وبحسب الصحيفة، سيشمل التخفيض نحو 285 مليون شيكل (80 مليون دولار) سنويًا من ميزانية وزارة الأمن، وأكثر من 100 مليون شيكل (35 مليون دولار) من ميزانية وزارة التربية والتعليم العالي، ونحو 40 مليون شيكل (11.115 مليون دولار) من وزارتي الرفاه والصحة.
اجتماع ساخن
وقالت الصحيفة، إن "معظم الوزراء في الحكومة عارضوا هذه الاقتطاعات، فهي بحسبهم تصرفات غير مسؤولة ستؤدي إلى انتقاد علني للحكومة".
وأضافت أن "اجتماع مجلس الوزراء شهد تراشقا كلاميا بين وزيرة الاستخبارات غيلا غمالائيل، وبن غفير، وسط تعالي الأصوات".
وقالت غمالائيل لبن غفير: "تريد كل شيء بسرعة والآن على حساب الوزارات الأخرى"، لكن بن غفير حاول مقاطعتها ورفع صوته، قبل تدخل نتنياهو لتهدئة الطرفين.
معارضة
وكان عدد من المسؤولين الإسرائيليين، أعربوا عن معارضتهم لخطة بن غفير، الرامية لإقامة قوات "حرس وطني" تخضع لوزارته وتكون موازية للشرطة.
وبحسب ما كشفته وسائل إعلام عبرية، فإن من أبرز المسؤولين المعارضين للخطة، المفتش العام للشرطة الإسرائيلية يعقوب شبتاي، ورئيس جهاز الأمن الداخلي "الشاباك" رونين بار، والمستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا.
ويهدف بن غفير إلى إنشاء "الحرس الوطني" مع إخراج حرس الحدود من الشرطة وتنظيمها كذراع تنفيذية منفصلة، وإخضاع قائد "الحرس الوطني" لإمرته، ما سيسمح ذلك لبن غفير بتحديد أولويات وزارة الأمن القومي، وإذا لزم الأمر، تعبئة القوات في مناطق مختلفة في جميع أنحاء إسرائيل، بحسب موقع "واللا" العبري.
وحسب اقتراح بن غفير، فإن "الحرس الوطني" سيتكون من 5 ألوية نظامية تضم 2500 عنصر من حرس الحدود، إضافة إلى 46 سرية احتياط، حيث سيحصل أفراد هذا الحرس على صلاحيات تنفيذ اعتقالات.
ويطالب بن غفير بتوفير 1800 وظيفة في المرحلة الأولى، بتكلفة 1.4 مليار شيكل (389 مليون دولار).
وقال شبتاي، إن "الحرس الوطني" الذي يسعى وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، إلى إقامته ويخضع لوزارته، هو "خطوة غير ضرورية مع أثمان باهظة قد تصل إلى درجة المس بالأمن الشخصي للمواطنين".
وأضاف شبتاي، أن "دوافع إقامة هذا الحرس الوطني ليست واضحة، لكن من شأنه أن يلحق ضررا بالغا بقدرة تفعيل منظومات الأمن الداخلي في الدولة"، وفق ما جاء في رسالة بعثها شبتاي، الأسبوع الماضي، إلى بن غفير، وكذلك إلى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ورئيسي "الشاباك"، ومجلس الأمن القومي.
وكتب شبتاي أن "الضرر الذي سيسببه إقامة الحرس الوطني على منظومات الأمن الداخلي، سببه انعدام الوضوح بشأن الجهة التي ستتحمل المسؤولية عليه".
ونقل الموقع الإلكتروني لصحيفة "هآرتس"، اليوم الأحد، عن مصادر أمنية قولها، إن رئيس "الشاباك" عبّر خلال محادثات مغلقة عن معارضته لإقامة "الحرس الوطني"، قائلا إنه "لا يعقل أن يكون في منطقة واحدة جهازا شرطة".
كما اعترضت المستشارة القضائية للحكومة على إقامة "الحرس الوطني"، وشددت على "وجود مانع قانون، وأن بإمكان الشرطة مواجهة مشاكل أمنية دون الحاجة إلى جهاز آخر".
يذكر أنه كجزء من التفاهم بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، بشأن تأجيل التعديلات القضائية، تعهد نتنياهو بـ"الترويج" الفوري لإنشاء "الحرس الوطني".