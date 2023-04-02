إسرائيل.. قرار حكومي لصالح إنشاء "قوات بن غفير" رغم المعارضة الواسعة

وبحسب الصحيفة، سيشمل التخفيض نحو 285 مليون شيكل (80 مليون دولار) سنويًا من ميزانية وزارة الأمن، وأكثر من 100 مليون شيكل (35 مليون دولار) من ميزانية وزارة التربية والتعليم العالي، ونحو 40 مليون شيكل (11.115 مليون دولار) من وزارتي الرفاه والصحة.

اجتماع ساخن

وقالت الصحيفة، إن "معظم الوزراء في الحكومة عارضوا هذه الاقتطاعات، فهي بحسبهم تصرفات غير مسؤولة ستؤدي إلى انتقاد علني للحكومة".

وأضافت أن "اجتماع مجلس الوزراء شهد تراشقا كلاميا بين وزيرة الاستخبارات غيلا غمالائيل، وبن غفير، وسط تعالي الأصوات".

وقالت غمالائيل لبن غفير: "تريد كل شيء بسرعة والآن على حساب الوزارات الأخرى"، لكن بن غفير حاول مقاطعتها ورفع صوته، قبل تدخل نتنياهو لتهدئة الطرفين.

معارضة

وكان عدد من المسؤولين الإسرائيليين، أعربوا عن معارضتهم لخطة بن غفير، الرامية لإقامة قوات "حرس وطني" تخضع لوزارته وتكون موازية للشرطة.

وبحسب ما كشفته وسائل إعلام عبرية، فإن من أبرز المسؤولين المعارضين للخطة، المفتش العام للشرطة الإسرائيلية يعقوب شبتاي، ورئيس جهاز الأمن الداخلي "الشاباك" رونين بار، والمستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا.

ويهدف بن غفير إلى إنشاء "الحرس الوطني" مع إخراج حرس الحدود من الشرطة وتنظيمها كذراع تنفيذية منفصلة، وإخضاع قائد "الحرس الوطني" لإمرته، ما سيسمح ذلك لبن غفير بتحديد أولويات وزارة الأمن القومي، وإذا لزم الأمر، تعبئة القوات في مناطق مختلفة في جميع أنحاء إسرائيل، بحسب موقع "واللا" العبري.

وحسب اقتراح بن غفير، فإن "الحرس الوطني" سيتكون من 5 ألوية نظامية تضم 2500 عنصر من حرس الحدود، إضافة إلى 46 سرية احتياط، حيث سيحصل أفراد هذا الحرس على صلاحيات تنفيذ اعتقالات.

ويطالب بن غفير بتوفير 1800 وظيفة في المرحلة الأولى، بتكلفة 1.4 مليار شيكل (389 مليون دولار).