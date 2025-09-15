إعلام لبناني: عدة إصابات في غارة إسرائيلية استهدفت مبنى في النبطية

إسرائيل.. اعتقال مديرة مكتب وزيرة بتهم تجارة المخدرات وفساد مالي

المصدر: تايمز أوف إسرائيل
اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الاثنين، مديرة مكتب ماي غولان وزيرة المساواة الاجتماعية في حكومة بنيامين نتنياهو، ومستشارا سابقا لها، وذلك لتورطهما في شبهات فساد.

وأفادت وسائل إعلام عبرية أنه لدى تفتيش الشرطة الإسرائيلية منزل مديرة مكتب غولان، عثرت الشرطة على مختبر لزراعة وتجارة المخدرات.

وأشارت إلى أن قوات الشرطة داهمت مكتب الوزيرة غولان، ويتوقع استدعاؤها للتحقيق في إطار الشبهات ضدها بتشغيل وهمي واستخدام أموال الجمهور لاحتياجات خاصة بواسطة جمعيات.

 وأشارت وسائل الإعلام إلى أن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت محاميًا مقربًا من غولان، كما أوقفت عددًا من المشتبهين بهم وأحضرتهم للتحقيق.

كما ذكر مصدر في الشرطة الإسرائيلية أن أحد الموقفين هو مدير جمعية ومقرب من وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير.

وأدلى مقربون من غولان بإفادات لدى الشرطة، لكن لم يجر التحقيق حتى الآن مع الوزيرة نفسها بسبب حصانتها البرلمانية التي تمنع اعتقالها أيضًا.

وتتحكم غولان بميزانيات المجتمع العربي في حكومة نتنياهو، ومنذ تسلمها منصبها هذا تمنع تحويل الميزانيات المستحقّة للسلطات المحلية العربية، وتقلّصها.

