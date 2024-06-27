على سلم الطائرة.. ترامب "يشاكس" بايدن قبل المناظرة التاريخية (فيديو)

وجاء نشر الرئيس السابق ترامب للفيديو الذي قارن فيه بين قدراته وقدرات غريمه جو بايدن قبيل ساعات من انطلاق المناظرة التاريخية المرتقبة بينهما، ليل اليوم الخميس.

ومن شأن المناظرة الأولى، أن تشكل نقطة الذروة للحملتين الانتخابيتين اللتين صعدتا الهجمات الشخصية مؤخرًا بشكل متزايد.

ويتحضّر كلّ من ترامب وبايدن لأبرز محطات الانتخابات الرئاسية الأمريكية حتى الآن، حيث يتواجهان في مناظرة رئاسية أولى من بين اثنتين مقررتين على درجة من الخطورة لكليهما، بحيث يمكن أن تقلبا السباق إلى البيت الأبيض رأسًا على عقب، وذلك في إطار سعيهما للظفر بالبيت الأبيض لفترة حكم ثانية في انتخابات نوفمبر المقبل.