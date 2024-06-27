على سلم الطائرة.. ترامب "يشاكس" بايدن قبل المناظرة التاريخية (فيديو)
عمد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى السخرية من قدرة غريمه في الانتخابات جو بادين عبر نشره فيديو سقوطه وهو يصعد سلم الطائرة، بينما ظهر هو في قمة النشاط، قبيل ساعات من المناظرة المرتقبة.
وضمن سلسلة الفيديوهات التي ينشرها الرئيس السابق على حساباته في مواقع التواصل، والتي يخصصها للسخرية من غريمه ومنافسه في سباق البيت الأبيض، نشر ترامب فيديو يظهره وهو يصعد سلم الطائرة الرئاسية بخفة وثبات، فيما يظهر الرئيس بايدن وهو يتعثر ويسقط على سلم الطائرة الرئاسية أثناء الصعود.
وجاء نشر الرئيس السابق ترامب للفيديو الذي قارن فيه بين قدراته وقدرات غريمه جو بايدن قبيل ساعات من انطلاق المناظرة التاريخية المرتقبة بينهما، ليل اليوم الخميس.
ومن شأن المناظرة الأولى، أن تشكل نقطة الذروة للحملتين الانتخابيتين اللتين صعدتا الهجمات الشخصية مؤخرًا بشكل متزايد.
ويتحضّر كلّ من ترامب وبايدن لأبرز محطات الانتخابات الرئاسية الأمريكية حتى الآن، حيث يتواجهان في مناظرة رئاسية أولى من بين اثنتين مقررتين على درجة من الخطورة لكليهما، بحيث يمكن أن تقلبا السباق إلى البيت الأبيض رأسًا على عقب، وذلك في إطار سعيهما للظفر بالبيت الأبيض لفترة حكم ثانية في انتخابات نوفمبر المقبل.
وتستضيف شبكة "سي إن إن" المناظرة التي تستغرق 90 دقيقة في مدينة أتلانتا الجنوبية.
وستكون المناظرة دون جمهور وفواصل إعلانية. كما سيتم إغلاق ميكروفون المرشح عندما يتحدث منافسه، ولن يُسمح لهما بإحضار أنصارهما داخل استوديوهات تصوير المناظرة في مقر شبكة "سي إن إن" بولاية جورجيا.
وتكرر مشهد تعثر الرئيس الأمريكي وفقدانه توازنه ومصافحته الهواء ومخاطبة أشخاص غير موجودين أثناء إلقاء كلمات، سواء في البيت الأبيض أو خلال جولاته الداخلية والخارجية.