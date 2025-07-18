بن غفير يهاجم نتنياهو بسبب "خريطة الانسحابات المعدلة"

هاجم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير الخميس، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعد الإعلان عن قبوله التنازل عن "محور موراغ" في قطاع غزة، وفق خريطة الانسحابات المعدلة.

وبحسب قناة "أي نيوز 24"، قال بن غفير إن "قرار رئيس الوزراء بالموافقة على الانسحاب من محور موراغ كجزء من صفقة الاستسلام مع حماس، يعد قراراً خطيراً، ويمثل انتكاسة أخرى" وفق تعبيره.

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ورأى أن "موراغ محور إستراتيجي حُسم بدماء الجنود الإسرائيليين، والانسحاب منه سيكون بمثابة بصق في وجوههم، بالإضافة إلى التكاليف الكارثية الأخرى للصفقة التي تُجرى صياغتها" وفق قوله.

وتابع الوزير الإسرائيلي مخاطبا نتنياهو: "لم يفت الأوان بعد، أوقف المفاوضات مع العناصر الفلسطينية فوراً، وأعطِ التعليمات اللازمة لتحقيق أهداف الحرب، الاحتلال الكامل، وتشجيع الهجرة والاستيطان".

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وكانت مصادر إسرائيلية مطلعة على تفاصيل مفاوضات اتفاق غزة، قالت إنه "وفقاً للخرائط التي قدمتها إسرائيل للوسطاء، فإن تل أبيب تخلت عملياً عن محور موراغ مقابل البقاء فى رفح، منتظرة رد حماس".