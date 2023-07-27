النيجر.. عسكريون يعلنون عزل الرئيس بازوم وإغلاق الحدود

أعلنت مجموعة من العسكريين عبر التلفزيون الوطني في النيجر في ساعة متأخرة من يوم الأربعاء، عزل الرئيس محمد بازوم من السلطة، وذلك بعد ساعات من احتجازه في القصر الرئاسي.

وتلا العسكريون بيانا تضمن إعلان إغلاق الحدود وفرض حظر تجوال في أنحاء البلاد.

وتشهد النيجر محاولة انقلاب بدأت صباح الأربعاء، احتجز خلالها عناصر من الحرس الرئاسي، الرئيس محمد بازوم بينما منحهم الجيش "مهلة" لإطلاق سراحه.

ولاحقاً، عمد عناصر الحرس الرئاسي إلى تفريق متظاهرين مؤيدين لبازوم حاولوا الاقتراب من المقر الرئاسي حيث يُحتجز في نيامي عبر إطلاق عيارات نارية تحذيرية.