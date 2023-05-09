صحيفة عبرية: إيران تبحث سبل الرد على "السهم الواقي"

وقال الجيش الإسرائيلي في وقت سابق، إنه استهدف عشرة مواقع لتصنيع الأسلحة ومجمعات عسكرية تابعة لمنظمة الجهاد الإسلامي، وثلاثة من القادة العسكريين التابعين للحركة.

وأوضحت الصحيفة أن "إيران تراقب تحركات إسرائيل عن كثب بعد العملية العسكرية، وهذه ليست المرة الأولى التي يستهدف فيها الجيش الإسرائيلي حركة الجهاد الإسلامي، التي يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها وكيل لإيران".

ووفق الصحيفة، في عام 2019 أطلقت إسرائيل عملية "الحزام الأسود" التي شنَّت خلالها ضربة دقيقة للقيادي بالحركة بهاء أبو العطا، إذ اعتبرت إسرائيل هذه العملية بمثابة إنجاز استخباراتي وعملي استمر في إعاقة قدرات حركة الجهاد الإسلامي لسنوات لاحقة.

وأكدت الصحيفة أن "إيران تحاول الآن تصوير هذه العملية الاستباقية على أنها عملية يمكن أن يرد عليها كلٌّ من حركتي الجهاد الإسلامي وحماس، المواليتين لها في قطاع غزة".

وبحسب الصحيفة، تركز إيران بشدة على هذه العملية الإسرائيلية، ومن المرجح أن تفكر في أفضل السبل للرد عليها.