قائد بالحرس الثوري: نسعى لقتل ترامب وبومبيو

قال قائد كبير في قوات الحرس الثوري الإيراني، إن قوات بلاده تسعى إلى قتل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ووزير خارجيته مايك بومبيو، بسبب تورطهما في اغتيال قائد فيلق القدس السابق الجنرال قاسم سليماني.

وذكر قائد القوة الجوية للحرس الثوري العميد علي حاجي زاده في مقابلة مع التلفزيون الإيراني، مساء الجمعة، "نحن نأمل أن نتمكن من قتل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ووزير خارجية مايك بومبيو لأنهما أصدرا قرار اغتيال الجنرال سليماني".