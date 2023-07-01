توقيف 994 شخصًا خلال أعمال الشغب في فرنسا

أوقفت الشرطة الفرنسية، 994 شخصًا في أرجاء البلاد خلال أعمال شغب تواصلت لليلة الرابعة على التوالي على خلفية مقتل مراهق برصاص الشرطة، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية السبت.

وقالت الوزارة في حصيلة لا تزال مؤقتة إن "79 شرطيًّا ودركيًّا أصيبوا بجروح خلال أعمال الشغب التي تراجعت حدّتها"، مضيفة أن "النيران أضرمت في نحو 1350 سيارة فيما تعرَّض 234 مبنى للحرق أو التخريب وأحصي 2560 حريقًا على الطرقات العامة".