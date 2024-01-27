كيف تنظر إيران إلى مفاوضات انسحاب القوات الأمريكية من العراق؟

غادرت القوات الأمريكية العراق، في العام 2011، لكنها عادت إليها بعد 3 أعوام، بموافقة الحكومة العراقية، لدعم القوات المسلحة في البلاد في حربها ضد تنظيم داعش المتشدد.

ويتمركز في العراق نحو 2500 جندي أمريكي، مهمتهم الأساسية تقديم المشورة والمساعدة للقوات العراقية لمنع تجدد أنشطة تنظيم داعش.

وبعد عدة أعوام من القتال، الذي لعبت فيه قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة دورًا مهمًا، هُزم التنظيم المتشدد، وتم تحرير معظم الأراضي التي استولى عليها في كل من العراق وسوريا.

وكان تنظيم داعش، الذي تصنفه العديد من الدول بـ"الإرهابي"، قد استولى، العام 2014، على جزء كبير من العراق، والمناطق الشرقية في سوريا.

ويوم الأربعاء الماضي، قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، إنه تسلم من السفيرة الأمريكية في بغداد ألينا رومانوسكي، رسالة مهمة من الحكومة الأمريكية لنظيرتها العراقية.

وتحدثت تقارير أنه في أعقاب التطورات التي خلّفتها حرب غزة، تُجرى مفاوضات أولية بين الولايات المتحدة وحكومة بغداد بشأن إنهاء وجود قوات التحالف الدولي في العراق.

وهاجمت ميليشيات مسلحة، القواعد الأمريكية في العراق بشكل متكرر، وتزايدت هذه الهجمات بشكل ملحوظ منذ بدء الحرب في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس.

ومن المفترض أن تعقد محادثات بين القادة العسكريين في البلدين، لتقييم الاحتياجات العملياتية وكفاءة القوات العسكرية والأمنية العراقية للتعامل مع التهديدات التي تواجهها.

وبناءً على هذا التقييم، سيقرر الجانبان متى ستغادر قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة من العراق، وفي أي مجالات وبأي طريقة يمكن لكل دولة من الدول الأعضاء مواصلة التعاون الثنائي مع العراق.