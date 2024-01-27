كيف تنظر إيران إلى مفاوضات انسحاب القوات الأمريكية من العراق؟
غادرت القوات الأمريكية العراق، في العام 2011، لكنها عادت إليها بعد 3 أعوام، بموافقة الحكومة العراقية، لدعم القوات المسلحة في البلاد في حربها ضد تنظيم داعش المتشدد.
ويتمركز في العراق نحو 2500 جندي أمريكي، مهمتهم الأساسية تقديم المشورة والمساعدة للقوات العراقية لمنع تجدد أنشطة تنظيم داعش.
وبعد عدة أعوام من القتال، الذي لعبت فيه قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة دورًا مهمًا، هُزم التنظيم المتشدد، وتم تحرير معظم الأراضي التي استولى عليها في كل من العراق وسوريا.
وكان تنظيم داعش، الذي تصنفه العديد من الدول بـ"الإرهابي"، قد استولى، العام 2014، على جزء كبير من العراق، والمناطق الشرقية في سوريا.
ويوم الأربعاء الماضي، قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، إنه تسلم من السفيرة الأمريكية في بغداد ألينا رومانوسكي، رسالة مهمة من الحكومة الأمريكية لنظيرتها العراقية.
وتحدثت تقارير أنه في أعقاب التطورات التي خلّفتها حرب غزة، تُجرى مفاوضات أولية بين الولايات المتحدة وحكومة بغداد بشأن إنهاء وجود قوات التحالف الدولي في العراق.
وهاجمت ميليشيات مسلحة، القواعد الأمريكية في العراق بشكل متكرر، وتزايدت هذه الهجمات بشكل ملحوظ منذ بدء الحرب في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس.
ومن المفترض أن تعقد محادثات بين القادة العسكريين في البلدين، لتقييم الاحتياجات العملياتية وكفاءة القوات العسكرية والأمنية العراقية للتعامل مع التهديدات التي تواجهها.
وبناءً على هذا التقييم، سيقرر الجانبان متى ستغادر قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة من العراق، وفي أي مجالات وبأي طريقة يمكن لكل دولة من الدول الأعضاء مواصلة التعاون الثنائي مع العراق.
تزايد التوترات والصراعات
يقول الدبلوماسي الإيراني السابق، عبد الرضا فرجي، إنه "بالنظر إلى تزايد التوترات والصراعات واستهداف القوات الأمريكية داخل العراق، خطرت في البداية فكرة أن الحكومة العراقية وجهت رسالة تهديد لمواجهة القوات الأمريكية بمزيد من القوة والاستمرارية".
وأضاف فرجي، في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن "السؤال الذي يطرح نفسه الآن: كيف ترغب أمريكا بسحب 2200 من قواتها من دولة نفطية مهمة، أنفقت عليها أكثر من 2000 مليار دولار خلال العقدين الماضيين؟".
واستطرد: "بينما في سوريا، مع الحد الأدنى من إنتاج النفط، الذي لا يمكن مقارنته مع العراق الغني، فإنها تحتفظ بقواتها العسكرية البالغ عددها 1000 جندي".
وعن أسباب انسحاب الأمريكيين من العراق، قال فرجي إن السبب الرئيس هو أن الولايات المتحدة بهذه الرسالة الصاخبة من رجال الدولة العراقيين تسعى إلى تخفيف ضغط هجمات الميليشيات في العراق.
وأضاف أنه في الأسبوع أو الأسبوعين الماضيين، عندما اشتدت الصراعات بين الجانبين داخل العراق، وكانت أمريكا في ورطة، أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني على انسحاب القوات الأمريكية من بلاده.
وتابع فرجي: "في الواقع، يمكن أن نفهم أن كلًا من الحكومتين العراقية والأمريكية تبحثان عن سلام نسبي داخل العراق، من خلال إثارة مسألة الحوار من أجل الخروج".
وقال: "من غير المرجح أن توقف قوات المقاومة العراقية هجماتها على القوات الأمريكية، حتى تتوقف إسرائيل عن قتل المدنيين في غزة، وتنسحب من تلك الأراضي".
الانسحاب السريع مستبعد
بدوره، استبعد الخبير في القضايا الإقليمية، رضا ميرابيان، أن تقوم الولايات المتحدة بسحب قواتها من العراق بالطريقة التي حدثت مع أفغانستان في العام 2021.
وقال ميرابيان، في تصريح لـ"إرم نيوز"، إنه "من المستحيل التنبؤ بنتائج المحادثات في الوقت الحالي، ومن غير المرجح أن تغادر القوات الأمريكية العراق قريبًا".
وتابع: "الولايات المتحدة مقبلة على انتخابات رئاسية، أواخر العام الجاري، ومن المستبعد أن تقوم بسحب قواتها من العراق أو سوريا، لأن ذلك يعني أنها ستضحي بمصالحها في البلدين، وبالتالي سيكون الانسحاب إنجازًا للفصائل المسلحة في العراق".
ويرى ميرابيان أن السيناريو المتوقع أن تقوم واشنطن بتغيير مسمّى وجودها العسكري، وتقلص وجود القوات الأجنبية الأخرى المتحالفة معها، والمتمركزة في العراق.
وعن إمكانية أن تضغط طهران على الفصائل الشيعية لوقف الهجمات لإفساح المسار للمفاوضات بين بغداد وواشنطن للوصول إلى نتائج، قال ميرابيان "إذا تمكنت قوى المقاومة العراقية والقوى السياسية الأخرى في هذا البلد من مقاومة النفوذ والإرادة الأمريكية في الأراضي العراقية، فيمكننا أن نشهد مرة أخرى انسحاب القوات الأمريكية من العراق، واليوم يتمتع العراقيون بدعم ضخم، بما في ذلك جماعات المقاومة من قبل إيران".
وأضاف: "نعم، يمكن لطهران وواشنطن تسوية هذه القضية، لكن هل هناك إمكانية للجلوس أو التفاوض غير المباشر في ظل الهجوم الواسع على غزة؟ هذا ما هو مستبعد".
وعن إمكانية عودة تنظيم داعش مع انسحاب القوات الأمريكية، أبين ميرابيان أن "السلطات السياسية والعسكرية العراقية أعلنت - مرارًا وتكرارًا - أنها ليست بحاجة إلى دعم القوات الأجنبية ضد داعش، لأن الجيش العراقي والقوات الأمنية قادرة على صد تهديدات التنظيم".
ولفت الباحث الإيراني إلى وجود نقطة مهمة تتمثل في أنه لا يوجد إجماع عراقي على انسحاب القوات الأمريكية، وقال: "هناك 3 فصائل في العراق: الشيعة والأكراد والسنة، ولكل منهم وجهة نظره الخاصة في مسألة الوجود الأمريكي أو غيابه".
وضرب ميرابيان مثالًا على ذلك، بالقول: "الأكراد متناغمون مع أمريكا في العراق، منذ العام 2003، ولا يريدون تنفيذ هذا الانسحاب، وكذلك الحال بالنسبة إلى المكون السني، أما بالنسبة للشيعة، فهناك عدة وجهات نظر ضمن هذا المكون، إذ يرفض قطاع من الشيعة العلاقة مع أمريكا بشكل عام، حيث يعتبر الحشد الشعبي وجود القواعد العسكرية الأمريكية في العراق مضرًا بالبلاد، ويريد إغلاق هذه القواعد".
أمريكا في وضع خطير
بدوره، رأى الباحث في الدراسات الإستراتيجية، محمد حسن قديري إبيانة، أن "أمريكا تتراجع في كل النواحي، ولم تعد تملك قوة وسلطة كما في الماضي، وتتطلع دول مختلفة إلى التخلص من هيمنة الدولار الأمريكي، وهذا الموضوع أخطر من انفجار عدة قنابل ذرية في مدن أمريكية".
وأضاف إبيانة، في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن "الخلافات الداخلية للحكومة الأمريكية وصلت إلى ذروتها، وبلغت ديون الحكومة الفيدرالية أكثر من 97 ألف مليار دولار، ما يعني أن نصيب الفرد من الدَّين لكل أمريكي يزيد على 75 ألف دولار، وهذا يعني أن الولايات المتحدة دخلت منطقة وبيئة خطرة".
ولفت إلى أنه "في القطاع العسكري أيضًا، تلقت أمريكا إخفاقات كبيرة في الأعوام الأخيرة، أحدها هروبها المشين من أفغانستان، وفي هذا الصدد تجدر الإشارة إلى أن الوجود الأمريكي في العراق وسوريا كلف الولايات المتحدة أموالًا طائلة، ونرى أن قواعدها ومواقعها في هذين البلدين تتعرض لهجمات من قوى المقاومة كل يوم تقريبًا، كما أن تواجد الأمريكان في البحر الأحمر واجه أيضًا حاجزًا يمنيًا قويًا، ما ألحق بهم هزيمة ثقيلة، فانكشف ضعفهم أمام إيران وجبهة المقاومة".