موسكو تتحدث عن "حملة تضليل" أمريكية محتملة مرتبطة بالوثائق المسرّبة

وأضاف: "نظرًا إلى أنّ الولايات المتحدة جزء أساس من الصراع (في أوكرانيا) وتشنّ في الواقع حربًا هجينة ضدّنا، فمن الممكن أن تخدع هذه الأساليب العدو، أي الاتحاد الروسي".

من جهته، قال المتحدث باسم الكرملين دمتري بيسكوف للصحفيين الأربعاء، إنّ روسيا لا تعرف في هذه المرحلة "مدى صحّة الوثائق".

وظهرت وثائق سرية أمريكية على الإنترنت في نهاية الأسبوع الماضي، في تسريب وصفه البنتاغون بأنّ يشكّل "خطرًا جسيمًا جدًا" على الأمن القومي للولايات المتحدة.

ومن بين المعلومات المسرّبة، تشير بعض هذه الوثائق خصوصًا إلى شكوك الولايات المتحدة بشأن فرص نجاح الهجوم الأوكراني المضاد الذي يجري إعداده.