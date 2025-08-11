ترامب يرغب في عقد لقاء بين بوتين وزيلينسكي بعد قمة ألاسكا

صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الإثنين أنه يريد أن يجتمع الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي بعد اجتماع القمة المقرر يوم الجمعة المقبل بين ترامب وبوتين، وفق الوكالة الألمانية.

ومن المقرر أن يجري ترامب وبوتين الجمعة المقبلة في ولاية ألاسكا قمة لمناقشة سبل إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وأعلن ترامب أنه سيجري اتصالات مع نظيره الأوكراني والزعماء الأوروبيين "فور انتهاء الاجتماع" مع الرئيس الروسي.

وأكد ترامب أنه لا يستهدف التوصل إلى اتفاق بشأن الحرب في أوكرانيا خلال اجتماعه المقبل مع بوتين، وقال: "لن أعقد اتفاقا".