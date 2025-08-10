"صنداي تايمز": "تحالف الراغبين" لا يريد إرسال قوات إلى أوكرانيا

نقلت صحيفة "صنداي تايمز" عن مسؤول رفيع في وزارة الدفاع البريطانية، أن دول "تحالف الراغبين" لا تريد إرسال قواتها إلى أوكرانيا، بل تنوي القوى الأوروبية التركيز على تعزيز المجمع العسكري الصناعي الأوكراني، وفق وكالة "سبوتنيك".

و"تحالف الراغبين" تحالف دولي بقيادة فرنسا وبريطانيا يهدف إلى تقديم الدعم لأوكرانيا في مواجهة الجيش الروسي.

ظهر هذا التحالف في ظل مخاوف من تراجع أو توقف المساعدات الأمريكية لكييف.

أخبار ذات علاقة "تحالف الراغبين".. قوة لحفظ السلام في أوكرانيا دون واشنطن

وقالت الصحيفة، نقلًا عن المسؤول البريطاني، قوله: "نظرًا لأنه لا أحد يرغب في إرسال قواته للموت في أوكرانيا، فإن الأمر يتعلق بالتأكد أن الأوكرانيين يمكنهم ترتيب شيء أكثر للاستعداد لمزيد من المواجهة مع روسيا، وضمان قدرة القوات المسلحة الأوكرانية على القتال".

وتضيف الصحيفة أن "أوروبا تسعى طبقا لذلك، إلى تعزيز المجمع الصناعي العسكري الأوكراني كبديل".

وتشير صحيفة "صنداي تايمز"، إلى أن "الأمر لا يقتصر على أنظمة الدفاع الجوي أو الطائرات المسيرة، بل يشمل أيضا إنتاج صواريخ بعيدة المدى، حتى لا تكون كييف معتمدة على دول أخرى في استخدامها".

وسبق أن قدّم زعماء الدول الأوروبية وأوكرانيا مقترحا يعتقدون أنه قد يشكل "أساسا" للمفاوضات المقبلة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وعقب قمة باريس لـ"تحالف الراغبين"، في 27 مارس/ آذار الماضي، صرّح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بأن "عددًا من ممثلي التحالف يعتزمون إرسال قوات ردع إلى أوكرانيا".

وكما أكد الرئيس الفرنسي، فإن "الأمر لا يتعلق باستبدال القوات الأوكرانية أو قوات حفظ السلام. هدف قوات التحالف هو ردع روسيا، وسيتم نشرها في مواقع استراتيجية محددة مسبقًا مع الأوكرانيين". وأشار ماكرون إلى أن "هذه المبادرة لا تحظى بموافقة الجميع، ولكن هذا الأمر ليس ضروريًا لتنفيذها".

وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن موسكو لا ترى أي مجال للتسوية بشأن نشر قوات حفظ سلام أجنبية في أوكرانيا. وكما أوضح الوزير الروسي، في حال ظهور قوة أجنبية، لن ترغب الدول الغربية في الموافقة على شروط التسوية السلمية، لأن هذه القوات ستخلق واقعًا ملموسًا على الأرض.