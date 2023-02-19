قائد الشرطة الإسرائيلية يحذر من حرب أهلية وعمليات اغتيال سياسية

وأكد شبتاي، أنه يخشى من تنفيذ عملية اغتيال سياسية، مشيراً إلى أن جميع الأجهزة الأمنية تستعد للتعامل مع سيناريو محاولة اغتيال بسبب خلافات سياسية داخلية بإسرائيل، وفق ما ذكرته صحيفة "معاريف" العبرية.

وأضاف "وفقاً لقرار رئيس الوزراء ووزير الأمن القومي، قمنا هذا الأسبوع بتشكيل فريق جديد برئاسة رئيس قسم التحقيقات في الشرطة الإسرائيلية شلوميت لاندز، والذي سيعالج قضية التحريض برمتها".

وأوضح أن "التحريض الموجود ضد عدد من أعضاء الكنيست، مقلق، ويجب أن نخفض التوترات، وسنفعل كل ما في وسعنا لمنع إصابة شخصية عامة".

ورأى شبتاي، أن وزير الأمن القومي بن غفير، يمكنه وضع السياسات العامة من وجهة نظر المستوى السياسي، لكن لا يمكنه أن يحل محل القائد في الميدان.