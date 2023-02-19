قائد الشرطة الإسرائيلية يحذر من حرب أهلية وعمليات اغتيال سياسية
حذر مفوض الشرطة الإسرائيلية يعقوب شبتاي، يوم السبت، من اندلاع حرب أهلية ووقوع عمليات اغتيال سياسية في إسرائيل، على خلفية التظاهرات والاحتجاجات المتواصلة ضد خطة الإصلاح القضائي.
وعلى خلفية المظاهرات المناهضة لخطة الإصلاح القانوني، عبّر المفوض العام للشرطة الإسرائيلية شبتاي، في مقابلة صحفية، عن قلقه العميق بشأن الوضع في إسرائيل.
وأكد شبتاي، أنه يخشى من تنفيذ عملية اغتيال سياسية، مشيراً إلى أن جميع الأجهزة الأمنية تستعد للتعامل مع سيناريو محاولة اغتيال بسبب خلافات سياسية داخلية بإسرائيل، وفق ما ذكرته صحيفة "معاريف" العبرية.
وأضاف "وفقاً لقرار رئيس الوزراء ووزير الأمن القومي، قمنا هذا الأسبوع بتشكيل فريق جديد برئاسة رئيس قسم التحقيقات في الشرطة الإسرائيلية شلوميت لاندز، والذي سيعالج قضية التحريض برمتها".
وأوضح أن "التحريض الموجود ضد عدد من أعضاء الكنيست، مقلق، ويجب أن نخفض التوترات، وسنفعل كل ما في وسعنا لمنع إصابة شخصية عامة".
ورأى شبتاي، أن وزير الأمن القومي بن غفير، يمكنه وضع السياسات العامة من وجهة نظر المستوى السياسي، لكن لا يمكنه أن يحل محل القائد في الميدان.
واستطرد قائلاً: "الحوار بيننا مفتوح، لقد عملت مع ثلاثة وزراء في فترة واحدة، أحترم القانون، لكن واجبي التعبير عن رأيي المهني".
وأردف قائلاً: "️أنا أدعم رؤية بن غفير فى نشر الحرس المدني، وزيادة عدد تراخيص حمل السلاح للإسرائيليين"، مضيفاً: كل من خدم في وحدة قتالية يجب أن يحمل السلاح، فلا يمكننا وضع شرطي في كل زاوية.
وحول نيته الاستقالة من منصبه، قال: "أنا لا أستقيل، أنا في مرحلة تاريخية، ولست خائفاً من أي خلاف"، وذلك في رده على الأنباء التي تحدثت عن إمكانية فصله من عمله من قبل الوزير إيتمار بن غفير.
وتطرق شبتاي، إلى الأوضاع والتطورات في الضفة والقدس، قائلاً: "️نحن نواجه موجة تصعيد لكن لا ترقى لمستوى انتفاضة، ومع ذلك فنحن في حالة تأهب قصوى".
وأشار إلى وجود "️عشرات الإنذارات بوقوع عمليات محتملة ضد أهداف إسرائيلية"، مشيراً إلى أنه وخلال الأسابيع الأخيرة كان هناك ارتفاع كبير في عددها.
وتابع، "️لدينا قلق كبير من العمليات الفردية، ونحن في حالة تقييم دائمة مع جهاز الشاباك والجيش الإسرائيلي حول الوضع الأمني".
ولفت إلى أن ️العملية في القدس مستمرة، وهي تشمل اعتقالات، وهدم المنازل الفلسطينية، وفرض عقوبات اقتصادية.