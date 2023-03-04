المحكمة العليا في بلجيكا تؤيد معاهدة لتبادل السجناء مع إيران

رفضت المحكمة الدستورية في بلجيكيا، اليوم الجمعة، طلبًا لإلغاء معاهدة لتبادل السجناء مع إيران يمكن أن تترتب عليها مبادلة دبلوماسي إيراني مدانٍ بموظف إغاثة بلجيكي مسجون.

ووافق المشرعون البلجيكيون على المعاهدة، في يوليو/ تموز، لكنها تعطلت بسبب طعون قانونية من جماعة إيرانية معارضة في المنفى.

وقالت المحكمة الدستورية في بيان صحفي، إن "المحكمة ترفض دعوى طلب الإلغاء".