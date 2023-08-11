بلينكن: اتفاق تبادل السجناء مع إيران لا يشمل تخفيف العقوبات

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الخميس، أن بلاده لن تخفف العقوبات على إيران بموجب اتفاق ينص على الإفراج عن خمسة مساجين أميركيين في الجمهورية الإسلامية.

وقال بلينكن للصحافيين ردا على سؤال بشأن الإفراج المتوقع عن ستة مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة، "لن تحصل إيران على أي تخفيف للعقوبات".

وأضاف "ستستخدم أموال إيرانية وتحول إلى حسابات مقيدة، بحيث لا يمكن استعمال الأموال إلا لأغراض إنسانية".

وأكد أن الولايات المتحدة على اتصال بأسر المساجين الأمريكيين الخمسة الذي نقلتهم إيران من السجن إلى الإقامة الجبرية في خطوة أولى نحو الإفراج عنهم.

وتابع وزير الخارجية الأمريكي: "أعتقد أن هذه بداية نهاية كابوسهم، والكابوس الذي عاشته عائلاتهم".

وقال أنتوني بلينكن إنه ليس على علم بأميركيين آخرين محتجزين في إيران.