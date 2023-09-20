خطة ألمانية فرنسية لمنح بريطانيا صفة "عضو منتسب" بالاتحاد الأوروبي

تدفع ألمانيا وفرنسا باتجاه تبني خطط لمنح بريطانيا ودول أوروبية أخرى "العضوية المنتسبة" للاتحاد الأوروبي، في خطوة يمكن أن تعيد بناء علاقات المملكة المتحدة مع التكتل الأوروبي، وفق ما جاء في صحيفة "الإندبندنت" البريطانية.

وحسب تقرير للصحيفة، قدمت الدولتان مخططا لإنشاء دائرة داخلية للاتحاد الأوروبي تتكون من الدول الأكثر تحالفا، بالإضافة إلى أربعة مستويات جديدة من العضوية، فالخطة الألمانية الفرنسية الجديدة بمثابة "مد غصن الزيتون" إلى بريطانيا، وذلك من خلال "العضوية المنتسبة" التي ستكون متاحة أمام المملكة المتحدة، وستدشن لعلاقة اقتصادية أوثق مع دول الاتحاد الأوروبي.

ورحب أعضاء كبار في حزب المحافظين البريطاني بالاقتراح، حيث أشار نائب رئيس الوزراء السابق مايكل هيسلتين، للصحيفة، إلى "أهمية أن تدرس بريطانيا الفكرة بشكل عاجل بالنظر إلى أن الأغلبية العظمى من الشعب البريطاني ترى في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أمرا خاطئا".

وأضاف هيسلتين أن "الحواجز بدأت تنهار وهناك رغبة متزايدة للاندماج مع أوروبا، وهذه الفرصة التي قدمتها ألمانيا وفرنسا يجب اغتنامها سريعا، لكن الخطوة قوبلت برد فعل غاضب من قبل أنصار ومؤيدي انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حيث اتهم هؤلاء الدول الأوروبية بالتلهف الشديد لتوسيع التكتل".