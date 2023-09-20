خطة ألمانية فرنسية لمنح بريطانيا صفة "عضو منتسب" بالاتحاد الأوروبي
تدفع ألمانيا وفرنسا باتجاه تبني خطط لمنح بريطانيا ودول أوروبية أخرى "العضوية المنتسبة" للاتحاد الأوروبي، في خطوة يمكن أن تعيد بناء علاقات المملكة المتحدة مع التكتل الأوروبي، وفق ما جاء في صحيفة "الإندبندنت" البريطانية.
وحسب تقرير للصحيفة، قدمت الدولتان مخططا لإنشاء دائرة داخلية للاتحاد الأوروبي تتكون من الدول الأكثر تحالفا، بالإضافة إلى أربعة مستويات جديدة من العضوية، فالخطة الألمانية الفرنسية الجديدة بمثابة "مد غصن الزيتون" إلى بريطانيا، وذلك من خلال "العضوية المنتسبة" التي ستكون متاحة أمام المملكة المتحدة، وستدشن لعلاقة اقتصادية أوثق مع دول الاتحاد الأوروبي.
ورحب أعضاء كبار في حزب المحافظين البريطاني بالاقتراح، حيث أشار نائب رئيس الوزراء السابق مايكل هيسلتين، للصحيفة، إلى "أهمية أن تدرس بريطانيا الفكرة بشكل عاجل بالنظر إلى أن الأغلبية العظمى من الشعب البريطاني ترى في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أمرا خاطئا".
وأضاف هيسلتين أن "الحواجز بدأت تنهار وهناك رغبة متزايدة للاندماج مع أوروبا، وهذه الفرصة التي قدمتها ألمانيا وفرنسا يجب اغتنامها سريعا، لكن الخطوة قوبلت برد فعل غاضب من قبل أنصار ومؤيدي انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حيث اتهم هؤلاء الدول الأوروبية بالتلهف الشديد لتوسيع التكتل".
وجاء الإعلان عن الخطط الفرنسية الألمانية في أعقاب المفاوضات التي أجراها السير كير ستارمر، زعيم حزب العمال البريطاني المعارض، في باريس، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في ختام جولة عالمية قام بها لتعزيز صورته، والترويج لسياساته كمرشح قوي لرئاسة "داونينغ ستريت".
ووفقا للتقرير، فإنه مع اقتراب الانتخابات العامة 2024، يتعاطى الحزبان الرئيسان في بريطانيا بحذر شديد مع قضية (بريكست) أو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حيث استبعد كل من حزب العمال المعارض، وحزب المحافظين الحاكم، أي شكل من أشكال "العضوية المنتسبة" للاتحاد الأوروبي.
وحذر ريتشارد هيوز، رئيس مكتب مسؤولية الميزانية في بريطانيا، من أن "وطأة بريكست على اقتصاد المملكة المتحدة تضاهي في حجمها وطأة جائحة كورونا وأزمة أسعار الطاقة"، موضحا أن "الناتج المحلي الإجمالي لبريطانيا، الذي يعتبر المقياس الرئيسي لثروة أي بلد، سيكون أعلى بنسبة 4% لو بقيت المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي، ولم تنسحب منه".
وبموجب خطط "العضوية المنتسبة"، يُتوقع أن تساهم المملكة المتحدة في ميزانية الاتحاد الأوروبي السنوية، وأن تخضع لحكم محكمة العدل الأوروبية مقابل المشاركة في السوق الموحدة الأوروبية.
وربما يكون "الأعضاء المنتسبون"، الذين سيشكلون الطبقة الخارجية الأولى للاتحاد الأوروبي، من أعضاء السوق الموحدة الذين ليسوا في الاتحاد الأوروبي، مثل سويسرا، أو حتى المملكة المتحدة، حسبما جاء في الخطة التي اقترحتها فرنسا وألمانيا.
هؤلاء الأعضاء ليسوا مطالبين بالاندماج كثيرا في الاتحاد الأوروبي، لكن يتعين عليهم الالتزام بالمبادئ المشتركة والقيم التي يتبناها التكتل. وعلى الرغم من أنهم ملزمون بالدفع في موازنة الاتحاد الأوروبي، إلا أن التكاليف المترتبة عليهم أقل من أولئك الذين يتمتعون بالعضوية الكاملة. أيضا، العضوية المنتسبة لن تتطلب اتحادًا جمركيًا، وهو ما سيسمح لبريطانيا بالحفاظ على سياسة تجارية مستقلة.
وأورد التقرير، أنه في رده على الخطة، قال عضو البرلمان عن حزب المحافظين، توبياس ايلوود، الذي دعا في وقت سابق إلى عودة بريطانيا للسوق الموحدة، إن "المملكة المتحدة بحاجة لمعاودة الانخراط على نحو براغماتي مع أوروبا"، منوها في الوقت ذاته إلى "ضرورة استكشاف المزيد من السبل لتحقيق مكاسب اقتصادية".
وقال وزير "بريكست" السابق لورد فروست" إنه "بالتأكيد ينبغي أن لا تفكر بريطانيا في الحصول على العضوية المنتسبة للاتحاد الأوروبي".
أما السير جون ريدوود، وزير التجارة الأسبق من حزب المحافظين، فقد قال إن "مغادرة السوق الأوروبية الموحدة كانت جزءا مهما من قضية بريكست، لذلك فإن معاودة الانضمام سيلحق ضررا كبيرا بالصناعة البريطانية، ولعل أحد أهم الانتصارات التي حققتها بريكست هو عدم المساهمة في ميزانية الاتحاد الأوروبي".
وفي حال وافقت بريطانيا على أن تكون عضوا منتسبا للاتحاد الأوروبي، فهذا يعني السماح لها بالدخول في اتفاقات التجارة الحرة المتعلقة بنواحٍ معينة، مثل الطاقة والدفاع، فضلا عن التعاون في قضايا الأمن والمناخ.
وأنهت الصحيفة تقريرها قائلة: تتضمن الخطة رؤية جديدة لمستقبل الاتحاد الأوروبي، وضعها أكاديميون وخبراء ومحامون بتكليف من الحكومتين الفرنسية والألمانية، مطلع هذا العام، ومن المقرر تقديم المقترحات في الاجتماع الشهري لوزراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
المصدر: صحيفة "الإندبندنت" البريطانية