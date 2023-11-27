مفاوضات تشكيل ائتلاف حاكم في هولندا تواجه طريقًا مسدودًا

بدت المفاوضات لتشكيل ائتلاف حاكم في هولندا بعد فوز اليميني المتطرف غيرت فيلدرز المفاجئ في الانتخابات التشريعية، في الطريق المسدود الإثنين مع استقالة المسؤول الذي كلّف بإجرائها.

واتهمت وسائل إعلام هولندية خوم فان شترين الذي عينه زعيم اليمين المتطرف، بارتكاب أعمال احتيال في شركته السابقة.

وأعلن السناتور عن "حزب الحرية" بزعامة فيلدرز أن هذه الظروف والوقت الذي يحتاج إليه للرد على الاتهامات الموجهة إليه "غير متناسبة" مع المهمة الموكلة إليه.

وتابع "أبلغت بالتالي غيرت فيلدرز ورئيس البرلمان بأنني أستقيل من منصبي بمفعول فوري".