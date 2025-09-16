واشنطن تعدل سياسات تصدير الطائرات المسيرة المتقدمة

ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة باتت قادرة على تصدير طائرات مسيرة من طراز "ريبر" وغيرها من المُسيرات المتقدمة بسهولة أكبر بعدما وافق وزير الخارجية ماركو روبيو على إعادة تفسير السياسات المتعلقة بمراقبة الصادرات.

وتعني هذه الخطوة أن الطائرات المسيرة ستُعامل معاملة الطائرات المقاتلة مثل إف-16، وليس كأنظمة صواريخ، مما سيسمح للولايات المتحدة بتجاوز اتفاقية نظام مراقبة تكنولوجيا الصواريخ التي وقعتها في عام 1987 وتصدير الطائرات المسيرة إلى دول أوروبا الشرقية التي واجهت صعوبة في الحصول على أفضل الطائرات المسيرة الأمريكية.

وتتيح السياسة الجديدة لكبار مصنعي الطائرات المسيرة مثل جنرال أتوميكس وكراتوس وأندوريل معاملة منتجاتهم على أنها "مبيعات عسكرية أجنبية" من قبل وزارة الخارجية، مما سيسمح ببيعها بسهولة على الصعيد الدولي.

وتواجه الشركات الأمريكية المصنعة للطائرات المسيرة منافسة شديدة في الخارج، لا سيما من الشركات الإسرائيلية والصينية والتركية التي غالبا ما تبيع منتجاتها تحت قيود أقل أو بدون قيود نهائيًا.