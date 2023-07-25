هآرتس: نتنياهو جعل إسرائيل أكثر ضعفاً أمام إيران

قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، إن إسرائيل تعاني حاليا من "انقسامات" بتحريض من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في وقت وصلت فيه إيران إلى "العتبة النووية".

وتربط الصحيفة بين دور نتنياهو في الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي مع إيران، وتسببه في ما يحدث حاليا بإسرائيل نتيجة خطة "إصلاح القضاء".

وأضافت الصحيفة: "كان تشجيع نتنياهو للولايات المتحدة على الانسحاب من الاتفاق النووي في عام 2018، دون استراتيجية بديلة قابلة للتطبيق، بمثابة خطأ فادح". وتابعت "النتيجة هي الكارثة الاستراتيجية التي مكّنت إيران من تقديم أمر واقع إلى العالم والوصول إلى العتبة النووية القادرة عندها على صنع القنابل".

وقالت هآرتس: "اندمجت تلك الكارثة الاستراتيجية الآن مع مأساة وطنية ذات أبعاد تاريخية". مؤكدة أن "إسرائيل تتعرض للاضطراب بسبب الانقسامات الداخلية الذاتية بالكامل، بتحريض من نتنياهو والمتواطئين معه، والتي تمزق نسيج المجتمع الإسرائيلي، وتمزق الجيش وتهدد استعداده العملياتي".