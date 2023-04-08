حزب الله وحماس في لبنان.. مَن يختبئ خلف الآخر؟

ورد الجيش الإسرائيلي على الحادثة غير العادية بردود روتينية؛ حيث قصف أهدافًا تابعة لحركة حماس في قطاع غزة، وأخرى قال إنها ضمن بنية تحتية عسكرية لها في جنوب لبنان، وتجنب المساس بأهداف تتبع لحزب الله.

ولم تعلن حماس مسؤوليتها عن إطلاق الصواريخ من لبنان، كما تجاهل حزب الله التعليق بشكل رسمي على الحادثة، رغم الانتقادات الواسعة من الحكومة وقوى سياسية لبنانية طالبت بمنع الزج بالبلاد في حرب مع إسرائيل، ما يطرح تساؤلًا حول أهداف حماس وحزب الله معًا من هذه الحادثة، وما إذا كان كل منهما يختبئ خلف الآخر لتحقيق غايات مختلفة.



"تآكل الردع"

وتشير صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية إلى أن طبيعة التعامل الإسرائيلي مع الحادثة حتى اللحظة، يمثل نجاحًا جزئيًا بالنسبة للحزب اللبناني وحماس في فرض معادلة جديدة على إسرائيل؛ تسمح بموجبها للحزب بعدم تحمل مسؤولية إطلاق النار من لبنان، وتسمح لحماس بفتح جبهة جديدة ضد إسرائيل دون دفع ثمن باهظ.



وقالت الصحيفة إن "تطورات الساعات الـ48 الماضية، كشفت أن إسرائيل تسمح لحماس بالعمل في الضفة الغربية والقدس، وحتى كسر السلام الذي استمر 17 عامًا تقريبًا على الحدود الشمالية مع لبنان، وتفضل الرد المحدود، واحتواء الحدث، بدلًا من استهداف قادة الحركة في غزة يحيى السنوار، وفي بيروت صالح العاروري".

وأضافت أنه "طالما أن حماس لا تدفع ثمنًا لمحاولاتها لاستمرار التصعيد في الضفة الغربية وفي جبهات مختلفة حتى بعد انتهاء شهر رمضان، فإن جهودها لتنفيذ عمليات ستستمر بقوة أكبر".

وتابعت الصحيفة أن "المسؤولين في إيران وحزب الله يراقبون من خلف الستار الهجمات المنسوبة لحماس في الوقت الحالي من لبنان، ويشتمون رائحة التردد في السياسة الإسرائيلية".