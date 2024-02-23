تحقيق أمريكي في انقطاع واسع لخدمة الاتصالات الخلوية
فتحت السلطات الأمريكية تحقيقا في انقطاع واسع لشبكة اتصالات الهاتف الخلوي أضرت بعملاء الشركات المتأثرة بالحادثة التي وقعت أمس الخميس.
ووفقاً لموقع "Axios" الأمريكي، تمت استعادة الخدمة الخلوية لآلاف الأمريكيين بعد انقطاع الشبكة؛ ما أدى إلى عدم قدرة عملاء شركة "AT&T" ومقدمي الخدمات الآخرين على إجراء مكالمات أو إرسال رسائل نصية أو استخدام الإنترنت على هواتفهم المحمولة.
وتركت الاضطرابات بعض الأشخاص غير قادرين على الاتصال بخدمات الطوارئ عن طريق الاتصال بالرقم 911؛ ما أدى إلى تحذيرات من السلطات حول السلامة العامة.
وقال المتحدث باسم الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي، للصحفيين إن مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة الأمن الداخلي يبحثان في انقطاع الخدمة. بحسب الموقع.
وأضاف أن المسؤولين الأمريكيين أُبلغوا أن "AT&T" ليس لديها حاليًا سبب للاعتقاد بأن انقطاع الخدمة كان بسبب حادث يتعلق بالأمن السيبراني.
وقالت لجنة الاتصالات الفيدرالية على وسائل التواصل الاجتماعي إنها تحقق أيضًا في انقطاع الخدمة وإنها على اتصال بشركة "AT&T" .
وأشار الموقع إلى أن حالات انقطاع الخدمة المبلغ عنها ذاتيًا ارتفعت في الساعات الأولى من يوم الخميس، لتصل إلى أكثر من 73.000 بلاغ بعد الساعة 8:30 صباحًا بالتوقيت الشرقي.
وأقرت "AT&T" في بيان أن بعض العملاء كانوا يعانون من انقطاع الخدمة اللاسلكية؛ ما دفع المتضررين إلى استخدام مكالمات Wi-Fi حتى تتم استعادة الخدمة.
وفي بيان لاحق، أشارت الشركة إلى أنه على الرغم من استمرار الانقطاعات لبعض العملاء، إلا أنه تم حتى الآن استعادة ثلاثة أرباع الشبكة.
كما لفت الموقع إلى أن عملاء كل من "Verizon" و"T-Mobile" أبلغوا أيضًا عن انقطاع الخدمة يوم الخميس، ولكن على نطاق أقل بكثير من "AT&T".
وأوضح أنه أبلغ أكثر من 4.000 من عملاء "Verizon" عن انقطاع الخدمة قبل الساعة 8 صباحًا بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة، يوم الخميس، بينما أبلغ ما يزيد قليلاً على 2.000 من عملاء "T-Mobile" عن انقطاع الخدمة.