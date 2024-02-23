تحقيق أمريكي في انقطاع واسع لخدمة الاتصالات الخلوية

فتحت السلطات الأمريكية تحقيقا في انقطاع واسع لشبكة اتصالات الهاتف الخلوي أضرت بعملاء الشركات المتأثرة بالحادثة التي وقعت أمس الخميس.

ووفقاً لموقع "Axios" الأمريكي، تمت استعادة الخدمة الخلوية لآلاف الأمريكيين بعد انقطاع الشبكة؛ ما أدى إلى عدم قدرة عملاء شركة "AT&T" ومقدمي الخدمات الآخرين على إجراء مكالمات أو إرسال رسائل نصية أو استخدام الإنترنت على هواتفهم المحمولة.

وتركت الاضطرابات بعض الأشخاص غير قادرين على الاتصال بخدمات الطوارئ عن طريق الاتصال بالرقم 911؛ ما أدى إلى تحذيرات من السلطات حول السلامة العامة.

وقال المتحدث باسم الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي، للصحفيين إن مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة الأمن الداخلي يبحثان في انقطاع الخدمة. بحسب الموقع.

وأضاف أن المسؤولين الأمريكيين أُبلغوا أن "AT&T" ليس لديها حاليًا سبب للاعتقاد بأن انقطاع الخدمة كان بسبب حادث يتعلق بالأمن السيبراني.