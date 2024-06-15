روسيا تعلن استهداف نقطة انتشار للجيش الأوكراني في خاركيف
أعلنت روسيا أن طيرانها الحربي استهدف، الجمعة، نقطة انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة خاركيف، حسب وكالة "سبوتنيك".
ونقل المصدر عن الخبير العسكري، المقدم المتقاعد أندريه ماروتشكو، قوله إن الطيران الروسي ضرب نقطة انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة خاركيف، حيث يوجد أيضًا مقاتلون أجانب، وتم تدمير الأهداف.
وأردف أنه بعد تلقي بيانات من مصادر استخباراتية، والتحقق منها عن طريق الاستطلاع الجوي، تم تحديد نقطة تمركز مؤقتة للجيش الأوكراني في بلدة بوغاييفكا في مقاطعة خاركيف.
وتابع: "تم إرسال إحداثيات الهدف إلى مقر قيادة تجمع القوات، وبعد ذلك تم تنفيذ هجوم بالنيران، ونتيجة الضربة الجوية، لم يتم تحييد المسلحين الأوكرانيين فحسب، بل تم تحييد الأجانب أيضًا".
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، الثلاثاء، أن قوات الجيش تمكنت من السيطرة على بلدة أرتيوموفكا في لوغانسك وبلدة تيمكوفكا في مقاطعة خاركيف.
وقالت الوزارة، في بيان، إن "العمليات الفعالة لوحدات مجموعة (غرب) التابعة للجيش الروسي حررت بلدتي أرتيوموفكا في جمهورية لوغانسك، وتيمكوفكا في مقاطعة خاركيف".