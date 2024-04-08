"واشنطن بوست": طهران ترى وجوب محاسبة أمريكا إثر استهداف قنصليتها

قالت صحيفة "واشنطن بوست" إن إيران ترى وجوب محاسبة أمريكا ردًا على هجوم إسرائيل على قنصليتها في دمشق بصفتها الداعم الأساسي لها.

يأتي ذلك رغم نفي المسؤولين الأمريكيين أي علاقة لواشنطن بالحادثة.

ونقلت الصحيفة مخاوف من أن يواجه الرعايا الأمريكيون المنتشرون في المنطقة مخاطر متزايدة إثر الغارة الإسرائيلية، والرد الإيراني المحتمل.

واعتبرت أن هذه التطورات ألقت بظلالها على مساعي إدارة الرئيس جو بايدن بإنشاء رصيف عائم قبالة ساحل غزة، بهدف توصيل المواد الغذائية وغيرها من المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها في القطاع.

ومن المقرر أن تصل 4 سفن تابعة للجيش الأمريكي، تحركت من جنوب شرق فرجينيا، في منتصف مارس/آذار الماضي، إلى شرق البحر الأبيض المتوسط في غضون أيام؛ لكن تطورات الحرب أثارت حالة جديدة من عدم اليقين بشأن كيفية تنفيذ هذه الجهود.