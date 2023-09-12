أول زيارة منذ 4 سنوات.. زعيم كوريا الشمالية يصل روسيا

ونقلت وكالات أنباء روسية عن أندريه رودنكو نائب وزير الخارجية الروسي قوله إن بوتين وكيم جونج أون قد يبحثان إرسال موسكو مساعدات إنسانية إلى بيونج يانج.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف لوسائل إعلام روسية إن الزعيمين سيناقشان مسائل "حساسة".

وأضاف: "من الواضح أن بلدينا، كجيران، يتعاونان أيضاً في مجالات حساسة لا ينبغي أن تكون مواضيع للكشف والحديث العام. وهذا أمر طبيعي تماما بالنسبة للدول المجاورة".

وأكد بيسكوف للصحافيين أن الزعيمين سيتجاهلان "التحذيرات" الأمريكية بشأن المحادثات.

وكان البيت الأبيض قد حذر كوريا الشمالية هذا الشهر من أنها "ستدفع الثمن" إذا زودت موسكو بأسلحة لحربها في أوكرانيا.

وأضاف بيسكوف: "في بناء علاقاتنا مع جيراننا، بما يشمل كوريا الشمالية، المسألة المهمة بالنسبة لنا هي مصالح بلدينا وليست تحذيرات واشنطن".