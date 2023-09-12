أول زيارة منذ 4 سنوات.. زعيم كوريا الشمالية يصل روسيا
قالة وكالة "ريا نوفوستي" الروسية للأنباء، اليوم الثلاثاء، إن قطار الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون وصل إلى الأراضي الروسية.
وتداولت وسائل إعلام روسية مقاطع مصورة قالت إنها تُظهر لحظة وصول قطار الزعيم الكوري الشمالي إلى روسيا.
وقالت وكالة "إنترفاكس" إن القطار عبر محطة "خسان" في حالة من "السرية التامة" صباح اليوم الثلاثاء.
و"خسان" مستعمرة صغيرة في الشرق الأقصى في روسيا وهي نقطة التقاء الحدود بين روسيا والصين وكوريا الشمالية.
وقال مصدر مطلع إن كيم جونج أون التقى مسؤولين محليين عند محطة "خسان" الحدودية الروسية قبل أن يمضي في طريقه، بحسب ما أوردته "رويترز".
ونقلت وكالات أنباء روسية عن أندريه رودنكو نائب وزير الخارجية الروسي قوله إن بوتين وكيم جونج أون قد يبحثان إرسال موسكو مساعدات إنسانية إلى بيونج يانج.
وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف لوسائل إعلام روسية إن الزعيمين سيناقشان مسائل "حساسة".
وأضاف: "من الواضح أن بلدينا، كجيران، يتعاونان أيضاً في مجالات حساسة لا ينبغي أن تكون مواضيع للكشف والحديث العام. وهذا أمر طبيعي تماما بالنسبة للدول المجاورة".
وأكد بيسكوف للصحافيين أن الزعيمين سيتجاهلان "التحذيرات" الأمريكية بشأن المحادثات.
وكان البيت الأبيض قد حذر كوريا الشمالية هذا الشهر من أنها "ستدفع الثمن" إذا زودت موسكو بأسلحة لحربها في أوكرانيا.
وأضاف بيسكوف: "في بناء علاقاتنا مع جيراننا، بما يشمل كوريا الشمالية، المسألة المهمة بالنسبة لنا هي مصالح بلدينا وليست تحذيرات واشنطن".