أوكرانيا تختبر نظاما إسرائيليا لرصد الصواريخ

قال السفير الأوكراني لدي إسرائيل يفجن كورنيتشوك، اليوم الخميس، إن كييف تختبر نظاما لرصد الصواريخ صممته إسرائيل من شأنه أن يمنح الأوكرانيين مزيدا من الوقت للاحتماء من الهجمات الروسية، مضيفا أنه قد يُفعّل في غضون شهرين.

ووافقت إسرائيل على مشاركة التقنيات مع أوكرانيا العام الماضي على الرغم من أنها أرجأت تلبية طلبات كييف لتزويدها بأسلحة، من بينها نظام القبة الحديدية الذي تستخدمه إسرائيل لإسقاط الصواريخ التي يطلقها مسلحون فلسطينيون في غزة.

وحرصا من الحكومة الإسرائيلية على الحفاظ على علاقات جيدة مع موسكو، لم يقدم المسؤولون الإسرائيليون تفاصيل عن نظام رصد الصواريخ الذي تطوره لصالح أوكرانيا.