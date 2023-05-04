أوكرانيا تختبر نظاما إسرائيليا لرصد الصواريخ
قال السفير الأوكراني لدي إسرائيل يفجن كورنيتشوك، اليوم الخميس، إن كييف تختبر نظاما لرصد الصواريخ صممته إسرائيل من شأنه أن يمنح الأوكرانيين مزيدا من الوقت للاحتماء من الهجمات الروسية، مضيفا أنه قد يُفعّل في غضون شهرين.
ووافقت إسرائيل على مشاركة التقنيات مع أوكرانيا العام الماضي على الرغم من أنها أرجأت تلبية طلبات كييف لتزويدها بأسلحة، من بينها نظام القبة الحديدية الذي تستخدمه إسرائيل لإسقاط الصواريخ التي يطلقها مسلحون فلسطينيون في غزة.
وحرصا من الحكومة الإسرائيلية على الحفاظ على علاقات جيدة مع موسكو، لم يقدم المسؤولون الإسرائيليون تفاصيل عن نظام رصد الصواريخ الذي تطوره لصالح أوكرانيا.
وقال السفير كورنيتشوك إن النظام المزود ببيانات من الرادارات الأوكرانية يخضع للاختبار حاليا في العاصمة.
وأضاف: "النظام يسمح بتحديد الأجسام المختلفة، ومنها الصواريخ الباليستية، ويجري حسابات لمعرفة وجهتها وهذا يسمح لنا بشكل أساسي بإغلاق أجزاء معينة من البلاد بدلا من البلد بأكمله" في إشارة إلى أوامر الاحتماء من الضربات الجوية التي تصدر عند التعرض لهجوم.
وأشار إلى أن النظام عند اكتماله سيحذر سكان المناطق التي على وشك التعرض للقصف بالصواريخ أو الطائرات المسيرة الروسية، إما عن طريق إطلاق صفارات الإنذار أو بإرسال تحذير على الهواتف المحمولة.