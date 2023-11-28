دهم وتفتيش منازل معارضين في بيلاروس

أعلنت بيلاروس، الثلاثاء، أنها نفّذت عمليات تفتيش في منازل عدد من نشطاء المعارضة، في أحدث حملة على مناوئين للحكومة، في حين تستعد مينسك لانتخابات برلمانية العام المقبل.

وقال المجلس التنسيقي التابع للمعارضة إنه سينظّم اقتراعه الخاص في مواجهة الانتخابات التي من غير المرجح أن يشارك فيها أي مرشح مستقل.

وقالت منظمات حقوقية إنه تم تفتيش منازل ستة نشطاء على الأقل من المقيمين في المنفى وممن هم على صلة بالمجلس، الثلاثاء، بينهم الخبير الاقتصادي سيرغي تشالي والوزير السابق بافيل لاتوشكو.

وجاء في بيان لجنة التحقيق في بيلاروس: "تُجرى حاليا عمليات تفتيش تهدف إلى جمع أدلة على نشاط إجرامي، يتم تحديد ممتلكات المشتبه بهم وعقاراتهم في بلادنا بهدف مصادرتها لاحقا".

وقال لاتوشكو، وهو دبلوماسي سابق انضم إلى حركة المعارضة في العام 2020، عبر حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي، إنه "تم تفتيش منازل أعضاء في فريقه"، وأورد حسابه: "وفقا لمعلوماتنا، فإن هذا الأمر يحدث بشكل متزامن وجماعي ويطال العديد من ممثلي القوى الديموقراطية في بيلاروس".

وفُرضت رقابة على ما تبقى من معارضة بيلاروسية في البلاد منذ فوز ألكسندر لوكاشنكو بولاية جديدة، أو أجبروا على الانتقال إلى المنفى أو أودعوا السجن.

والانتخابات البرلمانية المقررة في شباط/فبراير المقبل ستكون الأولى منذ أن قمعت قوات الأمن بعنف احتجاجات مناهضة للحكومة في العام 2020.