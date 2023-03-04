استمرار مسلسل تسمم الفتيات بإيران.. نقل 240 طالبة جديدة للمستشفيات

كشفت وسائل إعلام إيرانية، اليوم السبت، عن أن أكثر من 240 طالبة في عدة مدن إيرانية أصبن بتسمم، وأن الرقم قابل للزيادة إذ هناك إصابات تم تسجيلها في مدن أخرى لم يتم بعد الكشف عن عددها.

وفي محافظة زنجان الواقعة شمال غرب إيران، ذكر رئيس جامعة العلوم الطبية بالمحافظة، حسن بختياري، أنه "تم تسجيل إصابة 29 طالبة بالتسمم في مدرسة ولي عصر"، مضيفًا أن "جميع المصابات تم نقلهن إلى مستشفى آية الله موسوي بالمحافظة".