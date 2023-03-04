استمرار مسلسل تسمم الفتيات بإيران.. نقل 240 طالبة جديدة للمستشفيات
كشفت وسائل إعلام إيرانية، اليوم السبت، عن أن أكثر من 240 طالبة في عدة مدن إيرانية أصبن بتسمم، وأن الرقم قابل للزيادة إذ هناك إصابات تم تسجيلها في مدن أخرى لم يتم بعد الكشف عن عددها.
وفي محافظة زنجان الواقعة شمال غرب إيران، ذكر رئيس جامعة العلوم الطبية بالمحافظة، حسن بختياري، أنه "تم تسجيل إصابة 29 طالبة بالتسمم في مدرسة ولي عصر"، مضيفًا أن "جميع المصابات تم نقلهن إلى مستشفى آية الله موسوي بالمحافظة".
وسجلت محافظة خوزستان جنوب إيران إصابة 10 طالبات بالتسمم في مدرسة ثانوية، بحسب ما أعلنت الجامعة الطبية في المحافظة.
وفي محافظة آراك، وسط إيران، سجلت إصابة عدد من الطالبات بالتسمم، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، دون أن تكشف عن أرقام المصابين.
وفي مدينة باكدشت القريبة من محافظة طهران، تم تسجيل إصابة 60 طالبة بالتسمم، بحسب الوكالة ذاتها، مشيرة إلى أن "الحالة العامة للطلاب جيدة والتحقيق لمعرفة سبب هذا التسمم مستمر".
وفي محافظة همدان غرب إيران، قال المتحدث باسم جامعة العلوم الطبية في المحافظة، علي رضا توقيري، لوكالة "إيسنا" الطلابية، إنه "أصيبت 77 طالبة بالتسمم".
وفي مدينة بهارستان التابعة لمحافظة أصفهان وسط إيران، تم نقل 12 طالبة إلى المستشفى بعد إصابتهن بالتسمم، بحسب وسائل الإعلام الإيرانية، مشيرة إلى إصابة 16 طالبة بالتسمم في مدينة بجنورد.
وفي مدينة تبريز الواقعة شمال غرب إيران، قالت الوكالة الرسمية الإيرانية "إيرنا"، إنه "تم نقل عدد من طالبات مدارس المدينة إلى المستشفى بعد ظهر اليوم بسبب التسمم"، مشيرة إلى أن الطالبات ينتمين إلى مدرسة ابتدائية واحدة ومدرستين ثانويتين للبنات"، دون الكشف عن عددهن.
وفي محافظة أذربيجان الغربية، قالت وكالة أنباء "تسنيم" الإيراينة إن 30 طالبة ظهرت عليهن أعراض التسمم وتم نقلهن إلى المستشفى.
يذكر أنه خلال المئة يوم الماضية (من 30 نوفمبر 2022)، أصيب ما يقرب من 2000 طالبة إيرانية بالتسمم ونقلن إلى المستشفيات.
وحدثت حالات التسمم هذه حتى الآن في حوالي 70 مدرسة وجامعة في 14 مقاطعة؛ منها زنجان وقم ولورستان وطهران والبرز وكرمنشاه وأردبيل وخراسان رضوي وشهرمحل وبختياري وفارس وجيلان وأصفهان وسمنان ومازندران.
في سياق متصل، قال عضو لجنة التعليم والبحث في البرلمان الإيراني، أحمد حسين فلاحي، إن شرح الوزراء المختصين حول تسمم الطالبات لم يكن مقنعًا، مضيفًا أن "أعضاء مجلس النواب غير مقتنعين بتفسيرات الوزراء بخصوص التسمم".
وفي أعقاب سلسلة تسمم الطالبات في إيران، تجمعت عائلاتهن للاحتجاج أمام المباني التعليمية في مدن إيران المختلفة، بما في ذلك طهران وأصفهان وأردبيل.