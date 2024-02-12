بايدن يقتحم "تيك توك" لكسب ودّ الشباب

انضمت حملة إعادة انتخاب الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى تطبيق تيك توك، أمس الأحد، مستغلة الاهتمام بمباراة في كرة القدم الأمريكية لتدشن حسابها الجديد، كي تصل إلى الناخبين الشباب قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر/ تشرين الثاني.

ووفق وكالة رويترز، فإن تدشين حساب للحملة على تيك توك كان ملفتًا لأن التطبيق، المملوك لشركة "بايت دانس" الصينية العملاقة للتكنولوجيا، يخضع للمراجعة في الولايات المتحدة؛ بسبب مخاوف محتملة تتعلق بالأمن القومي.

ويطالب بعض المشرعين الأمريكيين منذ فترة طويلة بحظر التطبيق بسبب مخاوف من احتمال وصول الحكومة الصينية إلى بيانات المستخدمين أو التأثير فيما يرونه على التطبيق.