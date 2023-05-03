ضغوط إسرائيلية لاستعادة الجنود الأسرى لدى حماس مقابل خضر عدنان

تمارس العديد من الجهات السياسية والمؤسسات الشعبية في إسرائيل ضغوطًا واسعة على حكومة بنيامين نتنياهو من أجل عدم التفريط بورقة مساومة مهمة برأي الكثيرين وهي جثة خضر عدنان، في ملف الجنود الأسرى.

وترى أوساط سياسية وشعبية أن على إسرائيل أن تساوم بكل قوة الفصائل الفلسطينية من أجل تسليم الجنود الإسرائيليين الأسرى أو جثثهم، مقابل تسليم جثة الأسير خضر عدنان أبرز قادة الجهاد الإسلامي والحركة الأسيرة.

وكان خضر عدنان فارق الحياة في زنزانته فجر الثلاثاء بعد خوضه إضرابًا عن الطعام استمر 87 يومًا، وهو ما أدى لتدهور خطير في حالته الصحية، حذَّر منه نادي الأسير الفلسطيني، قبل وفاته بأيام قليلة.

ولدى حركة "حماس" منذ سنوات 4 جنود إسرائيليين، هم: هدار غولدين، وشاؤول أرون، وأبراهام منغستوا، وهشام السيد، ولم تقدّم الحركة الفلسطينية أيَّ تفاصيل عنهم.

ونقلت القناة العبرية الـ7 بالتلفزيون الإسرائيلي عن عائلة الجندي الأسير هدار غولدين قولها إنه "يجب على الحكومة الإسرائيلية والجيش عدم تسليم جثمان خضر عدنان إلى عائلته حتى تعيد حماس في غزة جثماني هدار وأرون شاؤول إلى إسرائيل.

وأضافت: "يحظر على الحكومة أن تسلّم جثمان خضر عدنان حتى تعيد حماس هدار وأرون من غزة، هذه فرصة ذهبية لتصحيح الفشل المستمر، لا تفوتوها".