ألمانيا تسلم شحنة دبابات من طراز ليوبارد لأوكرانيا

سلمت ألمانيا اليوم الجمعة، أول 10 دبابات من طراز ليوبارد إلى أوكرانيا، بالإضافة إلى مجموعة من المعدات العسكرية، بحسب وسائل إعلام أوكرانية وفرنسية.

وأفاد موقع أوربين برافادا أن ألمانيا أرسلت مساعدات عسكرية إلى كييف تضمنت عشر دبابات من نوع Leopard 1 A5، و20 رشاشًا إضافيًا من طراز MG3، تستخدم في الدبابات، بالإضافة إلى حوالي 1300 ذخيرة هاوتزر عيار 155 ملم و2064 ذخيرة دخان من العيار نفسه، إلى جانب نظام تجسير آخر و12 مقطورة.

وشملت الشحنة أيضًا عشر محطات رادار أرضية، بالإضافة إلى ثماني محطات تم تسليمها سابقًا، و16 شاحنة زيتروس، وأربع مركبات لحرس الحدود، و100000 مجموعة إسعافات أولية تكتيكية فردية إضافية.

وعلى هامش قمة الناتو الماضية والتي عقدت في فيلنيوس قال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، إن "الحكومة الألمانية اتخذت قرارًا في وقت قصير لتقديم هذه الحزمة من المساعدات لأوكرانيا، والتي تبلغ قيمتها نحو 700 مليون يورو، وتشمل مركبات ماردر، ودبابات ليوبارد، وأنظمة باتريوت".

المصدر: أوربين برافادا