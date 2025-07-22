مصدر بالخارجية الإيرانية لـ"إرم نيوز": مستعدون للتفاوض المباشر مع أمريكا بشرط

كشف مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، أن بلاده مستعدة لدراسة إمكانية عقد مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة في المستقبل.

وقال المصدر لـ"إرم نيوز"، إن يكون هذا التفاوض المباشر بعدما تظهر الولايات المتحدة نهجاً متساوياً وعادلاً في التعامل مع إيران والقضايا المختلفة عليها بين البلدين.

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وأكد المصدر الإيراني أن "معارضة بلاده للمفاوضات المباشرة مع الولايات المتحدة في الفترة الماضية كان بسبب مواقف واشنطن تجاه طهران"، مشيراً إلى أن التفاوض المباشر كان موضع خلاف بين صناع القرار في الجمهورية الإسلامية.

وتابع أن "هناك جناحا وبعضهم في حكومة الرئيس مسعود بزشكيان كان يصر على إجراء مفاوضات مباشرة مع واشنطن بهدف حل الخلافات قبل الحرب مع إسرائيل"، لافتاً إلى أن "المفاوضات المباشرة مهمة خصوصاً في الملفات الحساسة مثل البرنامج النووي والعقوبات الاقتصادية".

وأكد أن إيران لا تغلق الباب أمام الحوار، وأن قرار خوض مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة مرتبط بتوفر شروط سياسية من جانب واشنطن، أبرزها التعامل بنهج المساواة وعدم فرض شروط أحادية الجانب.

وتأتي هذه التصريحات في ظل توتر العلاقات المستمرة بين طهران وواشنطن، خاصة بعد فشل جولات المفاوضات غير المباشرة حول الملف النووي، وتصاعد التهديدات المتبادلة في المنطقة.

من جهة أخرى، حذّر وزير الخارجية عباس عراقجي في مقابلة تلفزيونية من أن استمرار السياسات الأمريكية الحالية قد يدفع المنطقة إلى المزيد من التصعيد، مؤكداً أن إيران تسعى إلى حل سلمي ودبلوماسي للنزاعات، لكنها ستواصل الدفاع عن مصالحها الوطنية بكل حزم.