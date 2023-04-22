هجوم على "معسكر روسي" وسط مالي

وبدأ العسكريون الحاكمون في مالي في عام 2022 العمل مع "مدربين" عسكريين روس. لكن مناوئي النظام يقولون إنهم مرتزقة ينتمون إلى مجموعة فاغنر.

وقال مسؤول محلي اشترط عدم الكشف عن اسمه: "لا يوجد لدينا حصيلة حتى الآن. الوضع ما زال مشوشا. قام جهاديون باستهداف المطار والمعسكر الروسي بجانبه".

وأكد مسؤولان عسكريان ماليان أيضًا أن الهجوم وقع في بلدة سيفاري في منطقة موبتي.

ووفق شهود عيان، دوت أربعة انفجارات قرابة الساعة 5:30 صباحا بالتوقيت المحلي، أعقبها إطلاق نار من اسلحة آلية. وشوهد دخان بالقرب من المطار.

وقال مسؤول محلي آخر: "تم استهداف المعسكر الروسي وطائراته - المعسكر قريب من المطار.. حاصر المسلحون جزءا من المطار".

وقال هذا المسؤول إن الجنود السنغاليين التابعين لبعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) تمكنوا من إبطاء تقدم "المسلحين".

ويغطي معسكر مينوسما أربعة هكتارات وهو قريب من المطار ومن معسكر الجيش المالي الذي يوجد فيه الروس.

بينما أفاد مسؤول عسكري مالي: "نحن نواجه هجوما إرهابيا في سيفاري- رجالنا على الأرض".