وزير الداخلية الإيراني: فرق الإنقاذ لم تصل إلى مكان سقوط مروحية رئيسي

أعلن وزير الداخلية الإيراني اللواء أحمد وحيدي أن فرق الإنقاذ لم تصل بعد إلى مكان سقوط المروحية التي كانت تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، وسط تسرييات عن احتمال أن يكون الحادث "مدبراً".

وقال وحيدي للتلفزيون الرسمي، إنه "بسبب الطقس والضباب، اضطرت المروحية التي كانت تقل الرئيس إلى الهبوط اضطراريا".

فيما تحدثت مواقع إخبارية غير رسمية عما إذا كانت سقوط مروحية الرئيس إبراهيم رئيسي حادثاً مدبراً بعد اجتماعه مع رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف.

ونقل التلفزيون الإيراني عن مصادر مطلعة إنه عقب سقوط مروحية الرئيس تم سماع صوت سيارة إسعاف وصراخ خلال اتصال مع مرافقي الرئيس إبراهيم رئيسي.

وأضافت المصادر إنه "تم قطع هذه المكالمة بعد بضع ثوان والهاتف المحمول للشخص المذكور غير متاح، كما أن جميع الهواتف للذين يرافقون ابراهيم رئيسي خارج الخدمة".