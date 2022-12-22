روسيا: المناورات مع الصين ردّ فعل على الموقف العدواني لواشنطن

أعلن رئيس الأركان الروسي فاليري غيراسيموف، اليوم الخميس، أنّ المناورات البحرية المخطّط لها، هذا الأسبوع، بين البحرية الروسية والصينية في بحر الصين الشرقي، هي "رد فعل" على الموقف "العدواني" للولايات المتحدة في آسيا.

وكانت روسيا قد أعلنت، الإثنين الماضي، أن العديد من سفنها الحربية ستشارك بين 21 و27 من ديسمبر في تدريبات مع البحرية الصينية.

