إيران تكشف مصير أحمد متوسليان بعد 41 عامًا على اختطافه في لبنان
أعلن قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، مقتل القائد البارز في الحرس "أحمد متوسليان"، وذلك بعد مرور قرابة 41 عاما على اختطافه في لبنان مع ثلاثة إيرانيين أثناء مهمة عسكرية كانوا يقومون بها.
ونقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية، السبت، أن اللواء سلامي أبلغ رسميا عائلة أحمد متوسليان بمقتله، وذلك خلال زيارته للعائلة في عطلة عيد النوروز.
وكان متوسليان، بصفته قائد لواء 27 محمد رسول الله، مسؤولاً عن إرسال قوات الحرس الثوري الإيراني إلى سوريا وتوجه إلى دمشق كجزء من مجموعة دبلوماسية من القادة السياسيين والعسكريين.
وفي 5 من يوليو/تموز 1982، عندما كانت السيارة تنقل الدبلوماسيين وكانت تمر من خلال نقاط التفتيش في طريقها إلى بيروت، تم اعتراضها من قبل حزب الكتائب وبعد ذلك ضاع أثره.
وتتهم إيران إسرائيل بالوقوف وراء عملية اختطاف متوسليان وعدد من رفاقه، فيما نفت تل أبيب ذلك، مؤكدة أنها ليست على علم بمصيرهم.
وفي السنوات الـ 40 الماضية، كانت هناك نقاشات حادة في الأوساط السياسية والإعلامية الإيرانية حول ما إذا كان هذا القائد على قيد الحياة أم لا.
وكان أحمد متوسليان قائداً لقوات الحرس الثوري خلال الحرب العراقية الإيرانية التي اندلعت في عام 1980 واستمرت ثماني سنوات.