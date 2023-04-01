إيران تكشف مصير أحمد متوسليان بعد 41 عامًا على اختطافه في لبنان

أعلن قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، مقتل القائد البارز في الحرس "أحمد متوسليان"، وذلك بعد مرور قرابة 41 عاما على اختطافه في لبنان مع ثلاثة إيرانيين أثناء مهمة عسكرية كانوا يقومون بها.

ونقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية، السبت، أن اللواء سلامي أبلغ رسميا عائلة أحمد متوسليان بمقتله، وذلك خلال زيارته للعائلة في عطلة عيد النوروز.