ترامب يعلن استضافة قمة مجموعة العشرين لعام 2026 في ميامي

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، أن قمة مجموعة العشرين لعام 2026 ستُعقد في ميامي بولاية فلوريدا الواقعة في جنوب شرقي الولايات المتحدة، وحدد لاحقا أنها ستكون في منتجع "ترامب ناشونال دورال ميامي" الذي يملكه.

ووفق وكالة "فرانس برس"، أكد ترامب أيضا أنه لن يحضر قمة مجموعة العشرين المقررة في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل في جنوب أفريقيا التي يتهمها باضطهاد البيض، موضحا أن نائبه جيه دي فانس سيمثل الولايات المتحدة في هذه القمة التي تجمع رؤساء الدول والحكومات الأعضاء في مجموعة العشرين.

وقال ترامب "يسعدني أن أعلن أن قمة مجموعة العشرين لعام 2026 ستُعقد في واحدة من أعظم مدن بلدنا، ميامي الجميلة في ولاية فلوريدا" مؤكدا "لن نجني أي أموال من ذلك بتاتا" معتبرا أن الموقع الذي تم اختياره هو "أفضل مكان" للقمة.

وخلال ولايته الأولى (2017-2021)، كان ترامب يريد استضافة قمة مجموعة السبع في هذا الموقع، لكنه تراجع في مواجهة اتهامات بالفساد.

وقال الملياردير البالغ 79 عاما لصحافيين في المكتب البيضاوي "سيكون الأمر رائعا"، مشيرا إلى أن العقار قريب من المطار، ومؤكدا أن "كل دولة سيكون لها مبناها الخاص".

وفي السياق ذاته، أشار ترامب إلى إنه سيكون سعيدا بمشاركة الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ في القمة.