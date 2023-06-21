تركيا.. موجة سخرية من كليجدار بعد إبداء رغبته في إنشاء تحالف جديد

تعرض زعيم حزب الشعب الجمهوري، والمرشح السابق للرئاسيات كمال كليجدار أوغلو، لموجة سخرية كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن أبدى استعداده لإنشاء تحالف سياسي من 16 حزبا.

وفي أحدث تصريح لكليجدار بعد خسارته الانتخابات وتراجع حصة الكتلة البرلمانية لحزبه، وتزايد المطالبات باستقالته، كشف أنه "مستعد لإنشاء طاولة تحالف مكونة من 16 حزبا بدلا من الطاولة السداسية إذا لزم ذلك لتحقيق تقدم لتركيا وتطورها"، وفق قوله.

وأثارت تصريحات كليجدار سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، إذ رأوا أنها "غير جدية"، ودليل على أنه لم يستوعب بعد أنه استنفد جميع فرصه.