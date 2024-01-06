وثائق BBC: سوناك عارض "خطة رواندا" عندما كان وزيرا للخزانة

كما سلطت الوثائق الضوء على المناقشات التي جرت داخل الحكومة ويظهر منها أن المسؤولين أو المستشارين المرتبطين بمكتب رئيس الوزراء، نصحوا سوناك بأن يضع في اعتباره شعبيته لدى قاعدة حزب المحافظين عندما يتعلق الأمر بخطة ترحيل المهاجرين غير الشرعيين إلى رواندا، فيما أبدى سوناك، وزير الخزانة وقتذاك، تردداً في تخصيص أموال لإنشاء مراكز استقبال وإيواء للاجئين مماثلة لتلك الموجودة في اليونان، والتي تصل تكلفتها إلى 3.5 مليون جنيه إسترليني في اليوم الواحد.. وفضل عليها الفنادق.

برغم التحديات القانونية، تعهد سوناك بالمضي قدماً في "خطة راوندا" لترحيل اللاجئين، حتى بعد أن قضت المحكمة العليا في المملكة المتحدة بأنها غير قانونية، ونقلت "BBC" عن مصدر مقرب من سوناك أن الأخير كان يدعم دائماً وبشكل كامل مبدأ الخطة، ولكنه كان بحاجة ضمان بأن الأموال سيتم إنفاقها بشكل مناسب أثناء مهامه كوزير للخزانة.

وزيرة الداخلية في حكومة الظل (المعارضة) يفييت كوبر، انتقدت قرار رئيس الوزراء مدعية بأن سوناك ورغم معرفته بأن الخطة مكلفة وغير فعالة، إلا أنه وافق في النهاية على تخصيص مبلغ 400 مليون جنيه إسترليني لرواندا دون إرسال أي شخص إلى هناك، وذلك فقط من أجل تعزيز مكانته كرئيس للحكومة، حسب تعبيرها.

وكان ريشي سوناك كرر التزامه مؤخراً بخطة رواندا، مؤكداً تركيزه على وقف عبور القوارب وبدء رحلات جوية إلى رواندا، يأتي ذلك بينما يعكس الجدل الدائر في الحكومة حول هذا المخطط، الخلافات الداخلية بشأن جدواه وفعاليته من حيث التكلفة.